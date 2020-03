Egyeztetni akar a Fidesszel az ellenzék a veszélyhelyzet meghosszabbításáról

Kocsis Máté szerint mindenképp elfogadják a törvényt, csak az a kérdés, hogy kedden vagy nyolc nappal később.

Hétpárti egyeztetést kezdeményeznek az ellenzéki pártok arról a kormány által előterjesztett törvényjavaslatról, amely határidő nélkül lehetővé tenné a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet (és vele az erre hivatkozva hozott rendeletek hatályának) meghosszabbítását:

Az indítványról, amely emellett szigorítaná a büntető törvénykönyvben a karantén megszegésére és a rémhírek terjesztésére vonatkozó szabályokat is, itt írtunk bővebben:

A Gyurcsány Ferenc (DK), Jakab Péter (Jobbik), Keresztes László Lóránt (LMP), Szabó Tímea (Párbeszéd) és Tóth Bertalan (MSZP) által jegyezett közlemény szerint az ellenzéki pártok azt kezdeményezik, hogy még a hétfői plenáris ülés előtt legyen egy minden parlamenti frakció részvételével zajló egyeztetés a kormánnyal a „felhatalmazási törvényről”.

A veszélyhelyzetet március 11-én tizenöt napra rendelhette el a kormány, vagyis 26-án lejár, így már kedden dönteni kellene a meghosszabbításáról. Ehhez el kell térni a parlamenti házszabálytól, amihez négyötödös többség szükséges, magyarán az ellenzék egy részének a beleegyezése.

Az Index ugyanakkor azt írja, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Hír Tv-ben azt mondta, ha nem lesz meg a szükséges négyötödös többség, akkor is elfogadják a törvényt, csak a normál ügymenetben, nyolc nappal később, de „lesz egy pár nap, ami jogvitás lehet ilyen szempontból.” Kocsis szerint azonban ez a helyzet nem áll elő, mert az ellenzék „megértette azt, hogy ez most nem a politikai viták ideje (…), helyzet van, cselekedni kell, és a kormányt meg kell ezzel bízni, ez most nem játék”. Egyúttal jelezte, hogy a jogvédő szervezetek véleményére viszont nem kíváncsi a kormány.

