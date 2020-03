Az Airbnb visszafizeti a lemondott foglalásokat

Az Airbnb a koronavírus-járványra tekintettel visszafizeti a lemondott foglalásokat. Az Airbnb a március 14-e előtti lemondott foglalásokat téríti meg abban az esetben, ha a foglalás az április 14-e előtti időszakra vonatkozik. A cég vezetője Brian Chesky Twitteren azt írta, azért döntöttek a teljes visszafizetés mellett, mert

nem akarják hogy a vendégek azt érezzék, mindenképpen el kell utazniuk, mert úgysem kapják vissza a pénzüket.

Az Airbnb eddig a kínai, dél-koreai, és olasz foglalásoknál vezette be ezt az intézkedést, de most már kiterjesztette a világ többi országára is.

via Bloomberg, 444.hu; kiemelt kép: MTI/EPA/Martin Divisek