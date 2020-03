Tízezrekbe kerül, de magánúton is elvégeztetheti a koronavírus-tesztet

Három napja magánúton is korona vírus tesztet végeztetni a Mikromikomed Lab-ban. A mintavétel háromezer forint, a további vizsgálatokért, leletezésért huszonnyolcezer forintot kérnek el, a kiszállás díja tizenötezer forint — írta meg az Mfor.hu.

A lap szerint míg a Dél-Pesti Centrumkórházban csak akkor végeznek koronavírus-tesztet, ha azt az orvosok indokoltnak látják, a Mikromikomed laboratóriumaiban bármikor kérhető a vírusra való szűrés.

A páciens a laboratóriumtól egy napon belül megkapja az eredményt.

Attól függően, ki hogyan tudja megoldani, a mintavétel előtt 8-12 órával szigorúan tilos enni, inni, és fogat mosni, hiszen ezektől a kórokozó felhígulhat. A mintavétel 2 steril pálcával történik, az orrból és a garatból. Ezután a pálcák transzport folyadékba kerülnek, lezárás után a minta szobahőmérsékleten tárolva a laboratóriumba kerül. A lap szerint a kimutathatóságnak határa 100 copia/kit, ami azt jelenti, hogy rendkívül érzékeny a teszt: a labor még a gyanús, tehát nehezen kimutatható eseteket is tovább küldi az Nemzeti Népegészségügyi Központba, ahol utána hivatalosan megerősítik az eredményeket, ezzel is szeretnénk kiküszöbölni az álnegatív eredményeket. Aki nem tud vagy nem akar bemenni, kiszállást is kérhet.

A laboratóriumi vizsgálat (nukleinsav izolálás és qPCR vizsgálat) a MikroMikoMed laboratóriumában történik, biohazard minősítésű fülkében. A hétvégi ügyelet esetén egyedi tájékoztatás alapján történik a vizsgálat és a lelet kiadása. A negatív vizsgálatot csak abban az esetben kell 3-4 nap múlva megismételni, ha ezt a klinikai tünetek alapján a kezelőorvos kéri.

Negatív PCR eredmény esetén a leletet e-mailben kiküldi, de gyanús, vagy pozitív eredmény esetén a Tisztiorvosi Szolgálatot azonnal tájékoztatják. További intézkedés céljából az eredeti mintát és a nukleinsav izolátumot az NNK Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laborjába továbbítják megerősítő vizsgálat céljából. Erről előzetesen írásbeli értesítés is történik — teszi hozzá az Mfor.

