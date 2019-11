Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé

Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az M1-M7-es autópályák közös szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon három autó ütközött össze. A járművek a belső forgalmi sávban akadályozzák a közlekedést. A helyszínelés és a műszaki mentés idején a külső sávokban haladhat a forgalom.

Az Útinform a honlapján azt is közölte, hogy több gépkocsi ütközött össze az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon, Újhartyán térségében. A 45-ös kilométernél a forgalom a sérült járművek mellett egy sávon halad, torlódásra kell készülni.

Rendkívül erős a forgalom az M3-as autópályán is Budapest felé – írta az Útinform. Kál közelében, a 92-es kilométernél egy korábbi baleset miatt torlódik a forgalom, bár mindkét forgalmi sáv járható, csaknem 10 kilométeres a feltorlódott kocsisor.

Gyöngyös, Hatvan és Gödöllő csomópontjainál is telítettek a sávok, helyenként torlódnak a járművek. Összességében Füzesabonytól a fővárosig akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, valamint a párhuzamos 3-as főúti szakaszokon is nagy a zsúfoltság.

