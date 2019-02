Óriási esélyt hagyott ki a katolikus egyház, hogy kilábaljon a krízisből

Elkeseredettségében már nem tudott mit tenni, így február elején hozzábilincselte magát a Vatikán egyik sarkához Arturo Borrelli. A 43 éves férfi tíz éve állt elő azzal, hogy hittantanára – aki a nápolyi Ponticelli lelkésze is volt – folyamatosan zaklatta szexuálisan, és meg is erőszakolta őt 13 és 17 éves kora között. Borrelli tíz éve hiába próbál harcolni az igazáért, a pap felettesei elhajtották, olyan tanácsot is kapott, hogy „imádkozza ki magából”, ami történt, vagy azzal vádolták, hogy saját magán erőszakoskodott.

Borelli egy találkozóját rögzítette is a pappal, Silverio Murával, az pedig nem tagadta a férfi vádjait, és felkérte, hogy menjen el vele imádkozni. Ezután Crescenzio Sepe, Nápoly érseke vizsgálatot indított Mura ellen, de végül elutasította a vádakat. Sepe tavaly azt állította, azért, mert kevés bizonyíték volt Mura ellen. Pedig nemcsak Borelli, hanem vagy tíz másik áldozat is megvádolta a papot, aki 2013-ig továbbra is gyerekeket tanított, immár másik néven egy Pavia melletti iskolában.

Pár napja Ferenc pápánál volt audiencián Borelli, Mura ellen pedig újra vizsgálat indult a vatikáni bíróságon, aminek júniusra ígérték a végét. A történetet, ami bemutatja egy jellegzetes típusát a római katolikus egyházban történő szexuális visszaéléseknek, a Guardian írta meg. A séma szerint

egy pap molesztál, esetleg meg is erőszakol valakit, akit – ha később fel mer ellene szólalni – össztűznek vetnek alá, a pap elleni vizsgálat pedig bármire jut is, általában legfeljebb azzal végződik, hogy áthelyezik máshová.

Borelli és hasonlókat megélt társai abban reménykedtek, hogy vasárnaptól igazságot szolgáltatnak nekik, és minden máshogy lesz. Csütörtöktől vasárnapig tartottak ugyanis találkozót a Vatikánban Ferenc pápa felhívására, aminek témája az egyház tagjai által elkövetett szexuális bántalmazások voltak. Olyan szabályokat akartak meghozni, amelyek segítségével a Borelliéhez hasonló esetek elkerülhetők, ha pedig mégis megtörténnek, akkor komoly következményei lesznek.

A találkozó sokak szerint igencsak megkésett.

Véleményem szerint ez a katolikus egyház legsúlyosabb krízise a reformáció óta

– mondta Massimo Faggioli vallástörténész, teológus professzor, majd hozzátette, hogy az ügy súlyosan csorbítja Ferenc legitimitását.

És tényleg, a krízis régóta tart, a papok által elkövetett szexuális erőszakról egyre több hír jelent meg világszerte az elmúlt években. Az első, komoly visszhangot keltő papi szexuális bántalmazás ügyét a Boston Globe híres cikksorozata tárta fel a 2000-es évek elején, a történetből készült film, a Spotlight lett a 2016-os Oscar-gálán a legjobb filmnek választott alkotás.

Ferenc a chilei pedofilbotrányban korábban tagadta a papok ellen felhozott vádakat, amiért végül tavaly elnézést kért. Az egyházon belüli ellenfelei is a szexuális bűncselekményekkel akarják megtépázni tekintélyét, így azt is ők hozták nyilvánosságra, hogy 2013-ban felmentette a washingtoni érsekséget 2000 és 2006 között vezető Theodore McCarrick bíborost a titkos szankciók alól. McCarrick egy 11 évest erőszakolt meg, és papnövendékekkel aludt együtt. A volt érseket végül alig több mint egy hete taszították ki a papságból.

Szintén ebben a hónapban ismerte el a pápa, hogy papok és püspökök apácákat bántalmaztak szexuálisan, volt akit „szexrabszolgaként” tartottak. Éppen a találkozó előttre időzítve pedig napvilágra került egy eddig titkos szabályozás, amiben az egyház előírja, mi a teendő, ha egy pap gyereket nemz.

A csütörtökön kezdődött találkozó első napján áldozatok számoltak be videós üzenetekben az átélt borzalmakról. Egy nő például arról, hogy egy pap háromszor is abortuszra kényszerítette, miután teherbe ejtette, és megverte, ha visszautasította az aktust.

Ferenc már a találkozó előtt azt kérte a résztvevőktől, hogy saját országukban is találkozzanak a szexuális abúzusok áldozataival.

A nyitóbeszédét Ferenc mondta, aki mind a három napon ott volt, de újra csak a vasárnapi szentmisén szólalt volna fel. Eredetileg, mert végül az egyik női meghívott beszéde után szót kért, annyira meghatotta.

Isten szent népe figyelemmel kísér bennünket, és nem egyszerű elítélő nyilatkozatokat vár tőlünk, hanem konkrét és hatékony intézkedéseket. Konkrétságra van szükség!

– hívta fel a figyelmet a megnyitón, és egy 21 pontos javaslatcsomagot is letett az asztalra.

Hozzáállás és szabályozás

A szexuális visszaélések felgöngyölítésével megbízott máltai érsek, Charles Scicluna azt mondta, azért volt jelentősége az áldozatok példáival való szembesítésnek, mert pár küldött most hallott ilyenről először. Brisbane érseke, Mark Coleridge pedig ezt egészítette ki azzal, hogy néhány Afrikából és Ázsiából érkező delegált nem is érti, miért ilyen nagy fontosságú ez a kérdés. Vannak olyan országok, ahol a szexuális bántalmazás nem is törvénytelen.

Ferenc 21 pontja tartalmazza, hogy a civil hatóságokat is értesíteni kell az ilyen esetekről, hogy ők is nyomozzanak, ahogy az egyháznak is vizsgálatot kell indítania a meggyanúsított tagjuk ellen. Utóbbi vizsgálatban pedig világi szakértőnek is részt kell vennie. Létrehozna egy félig az egyháztól független tanácsot, ahol az áldozatok jelenthetnék a velük történt visszásságokat. Azokat pedig, akik elhallgatnak szexuális bántalmazási eseteket, kitaszíthatja tagjai közül az egyház. A tét nagy, mert a küldöttek megállapodása a kánonjog részévé válhat, legalábbis Scicluna ezt szeretné elérni.

Így is vannak, akik szerint a pápa tervezete túlzottan megengedő. Anne Barrett Doyle, a Bishop Accountability (Püspöki Elszámoltathatóság) nevű szervezet társalapítója például nem tartja jónak, hogy a vizsgálat alatt titokban kell tartani a gyanúsítottak nevét, szerinte a már elhunyt papok bűnei sosem fognak kiderülni, egy-egy vizsgálat évekig tarthat, a kánonjog pedig inkább a papoknak kedvez. Doyle szerint az sem jó, hogy az egyik pont azt írná elő, hogy a büntetés arányos legyen az elkövetett bűnnel, ez ugyanis ellene megy a zéró toleranciának.

Doyle-nál is tovább megy a Boston Globe-ból sztorijából ismert Phil Saviano, aki reméli, a találkozó után nyilvánosságra kerül annak a több ezer papnak a neve, akikről bizonyított, hogy szexuális bűncselekményt követtek el.

Csalódottság

Noha Ferenc pápa a megnyitón konkrét lépések meghozatalára buzdított, ezekből a búcsúbeszédében egyet kivéve – a gyerekpornográfia elleni vatikáni törvények szigorítása – egyről sem volt szó. Arról is csupán annyi, hogy a 14 évnél idősebb kiskorúakat ábrázoló felvételek terjesztését is büntetni fogják a miniállamban.

Nem sikerült viszont megígérnie a „zéró toleranciát”, csak annyit, hogy „nem sajnálják a fáradtságot”, hogy igazságot szolgáltassanak az áldozatoknak, és felfedjék az ilyen eseteket, de a beszéde jelentős részében inkább a társadalmon belüli gyerekbántalmazásokról beszélt. Hogy legtöbbször nem papok, hanem szülők, kiskorú feleségek férjei, edzők, tanárok az elkövetők.

„Teljesen ledöbbentem” – mondta Ferenc vasárnapi beszéde után Doyle a Guardiannek, szerinte még az a csekély előrehaladás sem történt meg, ami kinézett a négynapos konferencia végére.

Ha a hazamenő vallási vezetők felteszik magukban a kérdést, hogy ezek után valamit máshogy kell-e csinálniuk, a válasz az, hogy nem.

A német köztévében, az ARD-ben, Anne Will műsorában Matthias Katsch – aki maga is bántalmazás áldozata és aktivista – azt mondta:

a pápa óriási esélyt hagyott ki.

Stephan Ackermann püspök, ha csak enyhén is, de szintén csalódottságának adott hangot a műsorban:

Egyértelműen beszélt, de az egyes lépések konkrétabbak lehettek volna. Egy kicsit homályos maradt, hogy őszinte legyek

– idézte a Welt.

És valóban nem hoztak új szabályokat a falazó egyházi elöljárókkal szemben, ahogy a rendőrség értesítéséről sem született megegyezés. Bár a civil világ súlyosan csalódott, az egyházon belül sokan előrelépésről beszélnek. Scicluna szerint az egyházban végre felismerték, hogy

egy gyerek bántalmazása egy szörnyű bűncselekmény, ahogy annak eltitkolása is.

Az AP pedig arról ír, hogy noha vasárnap a pápa nem beszélt konkrétumokról, lesznek ilyenek nemsokára:

egyrészt ismertetőt ad ki a Vatikán a püspököknek, hogyan kell vizsgálódni és eljárni a bántalmazásos ügyekben. Régiós és kontinentális munkacsoportokat hoznak létre, amik szakértői segítséget nyújtanak, mert sok szegény egyházmegyében egyszerűen nincsen erre pénz.

Újraértékelik a papi titok használatát a bántalmazási eseteknél, így a vallási vezetők felelőssé tehetők lesznek, ha el akarnak fedni ilyen ügyeket.

A vezetők felelősségre vonásának részleteit is világosabbá teszik.

Hogy mindez pontosan mikor történik meg, nem tudni, hiszen a római katolikus egyház a világ egyik legnagyobb bürokratikus szervezete, aminek világszerte 1,2 milliárd követője van.

Kiemelt kép: Claudio Reyes / AFP