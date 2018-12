Összeállt a kép a Fidesznél: a tüntetők le akarják járatni Magyarországot

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján elemezte ki az elmúlt napok tüntetéseit, és arra jutott, hogy Soros György.

Ő világosan látja, hogy a bevándorláspárti Soros-hálózat szervezi a demonstrációkat.

Nekik egy a lényeg: a balhé és a provokáció, semmit sem tisztelnek, számukra semmi sem szent. Tudatosan, előre tervezetten és erőszakosan provokálják a rendőröket

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Szerinte a Soros-hálózat tőlük már jól ismert erőszakos eszközöket veti be, és csak ürügyet kerestek ahhoz, hogy politikai balhét csináljanak és megrendelésre rossz hírét keltsék Magyarországnak.

Törnek-zúznak az utcákon, és azért provokálják a rendőrséget, hogy le tudják járatni hazánkat. Láthatóan a Soros-hálózat semmit sem tisztel: sem a magyar emberek döntését, sem a törvényeket, sem a rendőröket

– fogalmazott.

Azt is elmondta, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, de ők nem tartják be. Azt csak zárójelben tesszük hozzá, hogy a rendőröknek sem sikerült, mert jogellenesen cselekedtek csütörtökön, amikor arra kötelezték a résztvevőket, hogy nyilatkozzanak a kamerának, másként nem engedték el őket.

Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke az MTI-nek azt mondta, hogy a tüntetők nem tisztelnek másokat, nem tisztelik a kereszténységet, a nemzet karácsonyfáját,

magát a karácsonyt, a kis Jézust sem.

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton