Eközben a kormánymédiában: „olajozottan működik a magyar törvénykezés gépezete”

A rendszerváltás óta nem látott jelenetek játszódtak le szerdán a parlamentben, az ellenzék a pulpitus elfoglalásával igyekezett megakadályozni a túlórakeret növelését lehetővé tévő rabszolgatörvényt, az ellenzéki képviselők körbevették a miniszterelnököt, folyamatos sípolással tiltakoztak a szerintük törvénysértő szavazás ellen. Az ülést vezető Latorcai János ugyanis nem a pulpitusról vezényelt, a képviselők az ellenzékiek állítása szerint a kártyájuk behelyezése nélkül is szavazhatnak, így nem lehet nyomon követni, hogy ki adta le a voksát. Ez egyébként az országgyűlési honlapon sem látszik. Az eseményekről a Világgazdaság is beszámol, amely épp most kerül át a Mészáros Lőrinc tulajdonolta Mediaworkstől a nagy jobboldali sajtóalapítványba. Méghozzá így:

A törvénykezés egyébként ítélkezést jelent, a parlamentben törvényhozás folyik, kétségtelenül olajozottan.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos