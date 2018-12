Puzsér szinte mindenben megállapodott Karácsonnyal az előválasztásról

Szerinte a régi baloldal szavazóinak a centrum mögé kell felsorakozniuk.

Karácsony Gergely nagyon rugalmasnak tűnik, a kérdések 90 százalékában meg is állapodtunk – mondta Puzsér Róbert az ATV kedd esti műsorában, az ellenzéki előválasztással kapcsolatban. Az LMP által támogatott főpolgármester-jelölt elmondta: abban maradtak Karácsonnyal, hogy a zuglói polgármester közvetíti megállapodásukat az MSZP felé, így most a szocialisták reakcióját várja, bár szerinte ők „nagyon eltűntek”.

Azt kizártnak tartja, hogy úgy vegyen részt az előválasztáson, hogy az MSZP és a DK aktivistái számolják majd a szavazatokat, amiket jóformán az MSZP-irodákban lehet leadni. Mint mondta, ahhoz nem asszisztál, hogy adatbázis-építésre használjanak fel egy demokratikus intézményt. Azt sem tartaná tiszta helyzetnek, ha a szocialisták mellett az LMP, vagy a Jobbik irodáit jelölnék ki.

Beszélt arról is, hogy szerinte balról nem lehet leváltani a NER-t, csak a centrumból, ezért a régi baloldal szavazóinak kell a centrum mögé felsorakozni. A Jobbik és a Momentum centrumpártiságát illetően vannak kétségei, de szerinte most úgy kell kezelni őket, mintha azok lennének, és bízni abban, hogy azzá is válnak.

Két hónapja a 24.hu-nak adott interjúban Puzsér Róbert azt mondta Karácsony Gergelyről, hogy ő tartja életben az MSZP-t, és a pillanatnyi politikai érdekek alapján bármit feláldoz. (Fotó: 24.hu / Bielik István)