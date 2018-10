Magyar szurkolókat verhettek meg görög antifasiszták Athénban

Pénteken Görögországban játszott a magyar labdarúgó válogatott, az athéni Nemzetek Ligája meccsre több száz magyar szurkoló kísérte el a csapatot. A Hvg és a Blikk is arról ír, hogy a mérkőzés előestéjén néhány görög antifasiszta megvert három magyar szurkolót. Az esetről egy videó is felkerült, mely IDE kattintva megtekinthető.

Az ok állítólag az volt, hogy a görög antifasisztákat október 11-én este arról értesítették, hogy „magyar fasiszták” egy csoportja szállt meg egy athéni lakásban, ahol magyar zászlókat és nacionalista tartalmú molinókat aggattak ki, szlogeneket kiabálnak és „náci köszöntéseket” mutatnak be. A videó alatti leírás szerint három magyar szurkolót vertek meg, de csak az egyik esetről készítettek felvételt. Magyar beszédet nem lehet hallani a videóban, de a felvétel végén egy Magyarország feliratú póló és egy magyar személyi igazolvány is látható.