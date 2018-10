Jókora gyomros lenne a kormánynak az áfacsökkentés

Úgy néz ki, hogy az egész Európai Unióban egyedül Magyarországon kellene csökkenteni az áfát. Szerdán jött a hír, hogy az Európai Parlament 25 százalékban maximálná az általános forgalmi adót az MSZP-s Szanyi Tibor jelentése alapján.

Jó hír az alanyi áfamenteseknek

Az Európai Parlamentben szavaztak az egységes piacon belüli kereskedelem egyszerűsítését célzó javaslatról is, amely elsősorban a kis- és középméretű vállalkozásoknak kedvezhet. Praktikusan arról van szó, hogy a jelenlegi 8 millió forintról már jövőre 12 millió forintra emelkedhet az alanyi áfamentesség határa. Ez ügyben a kormány már régebben kérelmet adott be. A változás jól jöhet például a katázóknak is.