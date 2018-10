Matolcsy Ádám bútorgyára ismét brüsszeli pénzből gazdagodik

Kevesebb mint két év alatt negyedszer nyert vissza nem térítendő európai uniós támogatást Matolcsy György jegybankelnök fiának érdekeltsége – tudta meg a 24.hu. Matolcsy Ádám bútorgyára ezúttal csaknem tízmillió forintban részesül, hogy külföldi kiállításokon vehessen részt.

Ezzel az összeggel együtt az ifjabb Matolcsy cégének tulajdonában álló Balaton Bútor Kft. eddig több mint 600 millió forint vissza nem támogatást nyert Brüsszeltől.

A kormányzati pályázati portál adatai alapján a vállalkozás négyszer is sikeresen pályázott az uniós pénzekre:

Az utóbbi támogatás érdekessége, hogy miközben a társaság hivatalosan arra kap pénzt, hogy külföldi kiállításokon vegyen részt, valójában két külföldi és két budapesti rendezvényen szeretne kiállítani.

A pályázat ismertetője szerint a kiállítások ütemezése a következő:

Említésre méltó, hogy a két fővárosi rendezvény közül az egyiket, a Hoventa kiállítást már évek óta nem rendezik meg. A szakkiállítást bonyolító társaság 2012-ben meg is szűnt végelszámolással. A Hoventa márkanevet a Hungexpo Zrt. vásárolta meg 2009-ben, majd megszüntette rendezvényt. Helyette – több más kiállítás egybeolvadásával együtt – a Sirha Budapest kiállítást szervezik meg kétévente. Mivel az idén év elején tartották ezt a kiállítást, ezért legközelebb 2020-ban rendezik meg. Így nem stimmel a Matolcsy-féle cég pályázata.

Az idén a pályázatban említett november helyett egyébként októberben rendezik meg szintén a Hungexpo területén azt a Beauty & Style kiállítást, amin a társaság is kiállító lesz. A Balaton Bútor Kft. részvétele azért látszik különösnek, mert a kiállítás tematikája a kozmetika, fodrászat, kéz- és lábápolás.

A frissen elnyert pályázatban írtakkal kapcsolatban megkerestük a Balaton Bútorgyár Kft.-t és Matolcsy Ádámot is. Végül előbbi válaszolt kérdéseinkre. Így:

A korábban Hoventa néven futó kiállításon, a Sirha Budapesten 2020-ban fogunk részt venni. Előzetes információk alapján 2019-ben is megrendezésre került volna a kiállítás, de így csak 2020 tavaszán fogunk részt venni éttermi bútorainkkal és szállodai megoldásainkkal. A Beauty and Style kiállításon fodrászbútorainkkal és egyéb szalonberendezésekkel jelenünk meg. Korábbi években is már többször részt vettünk a rendezvényen.