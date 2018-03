Első tárgyalás pipa, az ellenzék még mindig tökörészik

Gyakorlatilag mindenki mással és másféleképp akar összefogni, amiből még csak a partvonalon kívülre szorított Együttnek van elege.

Nem állapodott meg egymással a választási együttműködésről az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Demokratikus Koalíció a három párt, illetve pártszövetség vezetőinek vasárnapi egyeztetésén.

A DK irodájában tartott megbeszélés után Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta, tudták, hogy a tárgyalás csak egy folyamat kezdete lehet, ezért nem is gondolták, hogy vasárnap „bármiben megállapodásra” jutnak. Azt viszont fontos előre lépésnek nevezte, hogy egy asztalhoz ültek.

Hozzátette, tudomásul veszik, hogy a Jobbik nem hajlandó velük tárgyalni.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke úgy fogalmazott, értik az LMP álláspontját, hogy a Jobbikkal is szeretnének „választási együttműködésre törni”, de a kormányváltás elsődleges feltétele a vasárnap tárgyalóasztalhoz ülő három pártszövetség megállapodása.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy a kormányváltás csak teljes ellenzéki koordinációval valósítható meg, de „az LMP-n kívül más nincsen, aki elkötelezett ebben az irányban” – írja az MTI.

Az Együtt megsértődött

Az Együtt egyik vezetője, Szigetvári Viktor sértett Facebook-posztban reagált a történtekre, ennek a „A mai ellenzéki társaság margójára” címet adta. Senki sem kompromisszumkész, mindenki a másik vállára tolja a felelősséget, Vona Gábor gyáva és 2022-re készül, pedig akár kétharmadot is lehetne szerezni a Fidesz ellenében.

A Fideszt tartja hatalmon az LMP és a Momentum is, amikor a Jobbikot is bevenné az együttműködésbe, holott tudják, Vonáék nem fognak belemenni. A DK és az MSZP-Párbeszéd hibája pedig az, hogy az Együttet nem vették be, nem hívták, pedig Szigetvári szerint fővárosi jelöltjeiket 4-12 százalékra mérik.

