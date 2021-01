Rekordot döntött a távmunkások száma

Áttörést jelentett a 2020-as év a táv- és otthoni munkavégzés elterjedésében Magyarországon. A tavalyi év első felében meghatszorozódott azoknak az aránya, akik ilyen keretek között dolgoztak. Ez az arány az első járványhullám lecsengését követően sem csökkent le a vírushelyzet előtti szintre – emelték ki erre az Állami Számvevőszék elemzői.

Magyarországon a KSH adatai alapján 2010 és 2019 között a foglalkoztatottak átlagosan 2,9%-a végzett alkalmi vagy tartós jelleggel távmunkát. Tavaly májusra ugyanakkor ez az arány 17%-ra nőtt, ami több mint 750 ezer foglalkoztatottat jelentett.

A távmunkások és otthonról dolgozók aránya a járvány első hullámát követően 7% százalék körüli szinten stabilizálódott.

Munkaidő vs. teljesítmény

A változások egyik hatása, hogy egyre inkább előtérbe kerül a munka eredményének nyomon követése, így a kötött munkaidő központi szerepe is veszíthet jelentőségéből. Mindez a munkaviszony tartalmában is hangsúlyeltolódást jelenthet: rendelkezésre állás helyett az eredmény kerül a középpontba.

A fizikai akadályok megszűnése erőforrást szabadított fel

Az elemzők a járványhelyzet által megnyitott lehetőségek közül kiemelték, hogy a munka térbeli kötöttségeinek fellazulása javíthatja a foglalkoztatottságot azokban a csoportokban, amelyek a közlekedési, lakhatási vagy egyéb élethelyzetbeli akadályok miatt kevésbé tudtak részt venni a munkaerőpiacon. Emellett a távmunka térnyerése mérsékelheti az ingatlanpiac területi eltéréseit, valamint csökkentheti a közlekedési infrastruktúrák igénybevételét.

Még nagyobb a tétje az adatbiztonságnak

Az Állami Számvevőszék szakértői hozzátették: minden munkavégzés elemi követelménye a munkavállaló ellenőrzése és a munkáltató adatainak biztonsága. Ezért a táv- és otthoni munkavégzés fokozott adatbiztonsági kockázatot jelent. Ha egyensúlyba kerül a munkavállaló ellenőrzése és magánéletének védelme, az hozzájárul ezeknek az atipikus foglalkoztatási formáknak az elfogadottságához és sikeréhez.

A hibrid munkavégzés lehet a jövő?

A COVID-19 járvány megjelenése következtében elsőrendű fontosságúvá vált, hogy az emberi egészség védelmének biztosítása mellett miként lehet a munkavégzés folytonosságát fenntartani. A „business continuity” elsőszámú eszköze az emberek otthonából, digitális eszközökkel végzett munka alkalmazása volt. Ez új szervezetirányítási, jogi és technológiai kihívásokat vetett fel, továbbá ráirányította a figyelmet a táv- és otthoni munka szélesebb társadalmi összefüggéseire.

Az otthonról végzett munka ugyanakkor mentálhigiénés kihívásokat is támaszt, ezért fontos, hogy a munkavállalók lelki egészsége is nagyobb figyelmet kapjon. Hosszú távon mentálhigiénés szempontból is az otthonról és az irodából végzett munka szabályozott és kiszámítható kombinációja lehet optimális foglalkoztatási forma – olvasható az ÁSZ közleményében.