Ledolgozták a járvány miatti veszteségeket a befektetési alapok

Az alapokban kezelt vagyon novemberben 3,2 százalékkal, 207 milliárd forinttal 6693 milliárd forintra, történelmi csúcsra emelkedett – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége.

A kiemelkedő eredmény 163 milliárd forinttal haladja meg a koronavírus-járvány előtti előző csúcsot. Mindez annak köszönhető, hogy a tőzsdéken jelentős emelkedés volt, a magyar börze is az átlag felett teljesített, valamint a vizsgált időszakban a forint is erősödött a dollárral és az euróval szemben is.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 59 milliárd forintot mutat.

Számos kategória esetében volt tőkekiáramlás, de főként a részvény- és ingatlanalapoknál tapasztalt tőkebeáramlás ezeket felülmúlta.

A pénzpiaci alapokból 2,2 milliárd forint áramlott ki, és a hozamok sem emelkedtek, így vagyonuk 6,2 százalékkal 52,297 milliárd forintra csökkent.

A kötvényalapoknál a tőkebeáramlást meghaladta a 8,2 milliárd forintot. A hosszú- és szabad futamidejű kötvényalapoknál 10, illetve 2 milliárd forint áramlott be, míg a rövid futamidejűekből 4,2 milliárd forint áramlott ki. A kötvényalapok vagyona 1,3 százalékkal 1480,453 milliárd forintra nőtt.

A vegyes alapoknál is tőkebeáramlás volt, 3,8 milliárd forint. A hozamok is kedvezően alakultak, így a kategória vagyona 3,2 százalékkal 1278,174 milliárd forintra bővült.

A részvényalapoknál a tőkebeáramlás 22,6 milliárd forint volt, ami abszolút rekord a kategória történetében. Ehhez hozzájárult az is, hogy három részvényalap indult novemberben.

A részvényalapok vagyona 17,9 százalékkal 559,786 milliárd forintra bővült, ez az eredmény is történelmi rekordnak számít. A tőkevédett alapok vagyona 6,2 milliárd forinttal, 6,7 százalékkal 74,618 milliárd forintra csökkent, főként azért mert két alap futamideje is novemberben járt le.

Az abszolút hozamú alapokból 1,6 milliárd forint áramlott ki, de a kiemelkedő hozamok miatt vagyonuk 3,2 százalékkal 773,810 milliárd forintra emelkedett. A származtatott alapoknál három alap járt le, a 13,7 milliárd forintos tőkekiáramlást a kedvező hozamok sem tudták ellensúlyozni, a vagyonuk 8,6 százalékkal 123,291 milliárd forintra csökkent.

Az ingatlanalapokba 28,5 milliárd forint áramlott. Ez a legmagasabb érték a kategóriák között, és éves csúcs a kategória esetében. Az ingatlanalapok nettó eszközértéke 1,8 százalékkal 1634,258 milliárd forintra nőtt.

Az árupiaci alapokba félmilliárd forint áramlott, de a kedvezőtlen hozamok miatt vagyonuk fél százalékkal 94,449 milliárd forintra csökkent – írta az MTI.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba jelentős, 20 milliárd forintos tőkebeáramlás volt, a jó hozamokkal együtt vagyonuk 5,3 százalékkal 619,228 milliárd forintra növekedett. A BAMOSZ 25 tagja összesen 9700 milliárd forint vagyont kezel.

Kiemelt kép: MTI / EPA / F.A.Z. / Maximilian von Lachner