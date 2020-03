Ezekre figyeljen, ha a koronavírus miatt otthonról dolgozik

Míg a járvány arra kényszeríti az embereket, hogy kevesebbet mozduljanak ki, ez a helyzet az otthoni munkavégzés támogatására ösztönzi azokat a cégeket, amelyek ezt profiljukból adódóan megtehetik. Ugyanakkor az egyre gyakoribb „home office” új biztonsági követelményeket is támaszt mind a munkaadókkal, mind a munkavállalókkal szemben.

A szélessávú és megfizethető internet, illetve a felhőszolgáltatások megjelenése óta már nemcsak otthonról, hanem szinte bárhonnan és bármikor dolgozhatunk. Ezt a trendet évek óta különféle online platformmegoldások is támogatják. Így például távolról is dolgozhatunk megosztott dokumentumokban, használhatunk közös naptárakat és feladatlistákat, ketten vagy akár csoportosan is kommunikálhatunk írásban, szóban és élő képpel.

Természetesen a különféle cégek eltérő mértékben tették magukévá ezt a működési modellt – szándékaiktól, üzleti profiljuktól és technikai lehetőségeiktől függően. Most azonban a koronavírus terjedése olyan társaságokat is a távmunka mellé állíthat, amelyek korábban valamiért ódzkodtak ettől a megoldástól – írta blogcikkében az Invitech.

Ebben a helyzetben nyilván előnnyel indulnak azok, akik korábban már kialakították a távmunkához szükséges környezetet, biztonsági szabályokat és munkafolyamatokat, mivel nálunk most nem minőségi, csak mennyiségi változás történik – vagyis többen fogják használni a beüzemelt rendszert.

Ha viszont egy vállalat csak most vág bele a home office általános támogatásába, akkor jó néhány szempont adódik, amit célszerű figyelembe vennie.

Első a biztonság

Az otthon dolgozó kollégáknál kiemelten fontos, hogy tisztában legyenek a főbb biztonsági szabályokkal, főképp akkor, ha saját eszközzel dolgoznak. A náluk található biztonsági résen keresztül ugyanis a rossz szándékú behatolók bejuthatnak a cég rendszerébe is, ahol kárt okozhatnak.

Az otthon dolgozók frissítsék szoftvereiket, legyen szó az operációs rendszerről, az applikációkról, a hibajavításokról vagy az új verziókról.

Mindig biztonságos VPN-t használva kapcsolódjanak a céges hálózatra.

Ami pedig a céget illeti

Adjon – a jelen helyzetben akár online – képzést a kéretlen, félrevezető üzenetek biztonsági kockázatairól és kezeléséről.

A munkáltató mindenképpen szabályozza, hogy ki, mihez és milyen jogosultsági szinttel férhet hozzá a vállalati hálózaton.

Célszerű korlátozni azt is, hogy a céges célra is használt saját eszközökre milyen applikációkat lehet telepíteni.

Szülessen egyértelmű rendelkezés arról, hogy a saját eszközön hogyan kell elkülöníteni a személyes és céges információkat, és az utóbbiakat milyen esetben és hogyan kell törölni. Ideális esetben a privát laptopokat és mobileszközöket is célszerű céges biztonsági szoftverrel védeni – például olyannal, amellyel az ellopott vagy elvesztett eszközökről is törölni lehet a vállalati adatokat.

Üzleti tippek a távmunkához

Az Invitech ügyfelei körében technológiai megoldásaival tudja támogatni a távmunka megvalósulását. A munkatársak otthonról is használhatják a szolgáltató felhőalapú IP Centere által kezelt céges telefonszámokat. A virtuális magánhálózat, azaz VPN igénybevételével pedig biztonságossá tehető a céges hálózatra történő bejelentkezés.

Kiemelten fontos az is, hogy védeni lehessen a hálózati végpontokat, vagyis jelen esetben az otthon használt laptopokat. Végül pedig az Office 365 platform révén mind az egyéni, mind a közös munkát gördülékenyebbé lehet tenni.

Kiemelt kép: Farkas Norbert/24.hu