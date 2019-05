Orvosnál vagy kórházban járt? Így segíthet hamarosan a véleményével

Érezte már azt egy kórházi kezelést vagy akár csak látogatást követően, hogy szívesen megosztaná véleményét, tapasztalatait az adott egészségügyi intézményről vagy magáról az ellátásról? Legyen szó akár kedvező, akár elmarasztaló észrevételről, eddig a legtöbb ember általában annyit tett, hogy elmondta közvetlen környezetének, vagy a közösségi oldalakon írta le a véleményét. Így viszont annak ellenére, hogy rendkívül értékes információkról van szó, ezek általában nem jutnak el sem az intézményekhez, sem a leendő betegekhez.

A Jobbulást! Alapítvány munkatársai szerint ezért is lenne fontos egy átfogó, a szállásfoglaló oldalakhoz hasonló értékelő/visszajelző rendszert létrehozni, amivel fejleszthetnék az ellátás színvonalát, és segítenék a kezelésre váró betegek tájékozódását – olvasható az Invitech szakmai támogatásával készült cikkben a HVG Brandchannel oldalán.

A nonprofit szervezet az egészségügyi intézményekkel összefogva szeretné létrehozni a honlapot, amelyen a betegeknek és a látogatóknak is lehetősége van akár anonim módon is, strukturált formában véleményt alkotni.

A kezelésre váró betegek így nem csak szóbeszédek alapján tájékozódhatnának, valamint az intézmények, a menedzsment és az ágazatvezetés is valós időben láthatná az erősségeket, illetve azokat a területeket is, amelyek még fejlesztésre szorulnak.

Az alapítvány részéről dr. Pákó Judit általános orvos, kuratóriumi elnök kiemelte: nagyon fontos, hogy a páciens az ellátás végén azt érezze, igenis számít a véleménye, a tapasztalata, az élménye.

Szeretnénk, ha a kórházakban helyben is bátorítanák a betegeket a visszajelzésre. Ehhez az ágazatvezetéssel közös munkára van szükség, amihez meg is tettük az első lépéseket. Szeretnénk a visszajelzéseket egységesíteni, kiterjeszteni, szakmai szempontok szerint standardizálni és értékelni, amitől azt várjuk, hogy a pozitív vélemények és tapasztalatok is fajsúlyosan megjelennek. Ezáltal az egészségügy megítélése árnyaltabban, a betegek szemszögéből is láthatóvá válna – összegezte dr. Pákó Judit.