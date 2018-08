Így védheti ki a hackertámadásokat

A különböző digitális kártevők ellen létezik hatékony és intelligens védelem.

A vállalati, szolgáltatói szektor talán legfőbb informatikai ellenségei a DoS- és DDoS-támadások. A szolgáltatásmegtagadással járó, túlterheléses támadás (Denial of Service), illetve az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás (Distributed Denial of Service) fő célja az informatikai szolgáltatás teljes vagy részleges megbénítása – olvasható a hvg.hu-n megjelent, az Invitech szakmai együttműködésével készült összeállításban.

Férgek és trójai vírusok leselkednek a cégekre A kártékony szoftverek mezőnyében messze a trójai programok vezetnek.

A szolgáltatásmegtagadásos támadás egy meghatározott alkalmazás, illetve operációs rendszer ismert gyengeségeit támadja meg. Célja, hogy a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználókat megakadályozza a számukra fontos információk, a számítógéprendszer vagy akár a számítógép-hálózat elérésében. Az incidens eredményeképpen a rendszer nagyon lelassul, elérhetetlenné válik, esetleg össze is omolhat.

Bármelyik támadástípusról is legyen szó, mindegyik mögött hackerek állnak, olyan, az IT-rendszereket sokszor a legmagasabb szinten ismerő szakemberek, akik tudásukat adatlopásra, rendszerek működésének ellehetetlenítésére vagy egyéb bűncselekményekre használják.

Nem csak a rossz fiúk fogtak össze

Jó hír ugyanakkor, hogy a különböző digitális kártevők ellen létezik hatékony védelem. Az Invitech a biztonsági trendek és a vállalati igények alapján dolgozta ki az Intelligens Biztonsági Szolgáltatást (IBSZ), amely valós idejű, teljes körű biztonsági esemény- és incidenskezelést biztosít. Emellett az IT-biztonsági fenyegetettségeket és a publikus sérülékenységeket is képes felismerni és kezelni. Mindezeken kívül a rendszer folyamatosan működteti a védelmi eszközöket is. A szolgáltatások körét természetesen úgy tervezték meg, hogy segítséget nyújtsanak az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) betartásában is.

24 órás detektálás és azonnali beavatkozás

A szolgáltatás középpontjában a huszonnégy órás felügyelettel és azonnali beavatkozási képességgel rendelkező biztonsági műveleti központ (Security Operation Center – SOC) áll. Ha bármilyen probléma felmerül, azt első körben a SOC munkatársai veszik kezelésbe: azonosítják a hibát vagy fenyegetést, és elvégzik a szükséges beavatkozást.

Az intelligens biztonsági rendszer rendkívül hatékony, hiszen a havi két-háromezer túlterheléses támadás 85-90 százalékát automatikusan visszaveri.

Az infokommunikációs vállalat az állandó ügyelet mellett létrehozott egy kifejezetten biztonsági szakértőkből álló elemzői csapatot is, ez az úgynevezett L2, vagyis második szintű csoport. Hozzájuk kerülnek a mélyebb elemzést igénylő biztonsági események.

Az Invitech ügyfelei védelme mellett aktív szerepet vállal a hazai kibervédekezésben is. A társaság 2016 óta szorosan együttműködik a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel, illetve aktívan részt vesz a nemzetközi kibervédelmi gyakorlatokon is.

