További beruházásokat és IoT-fejlesztéseket tervez az Invitech

A jövőre nézve organikus bővülésben, hálózatépítésben gondolkodunk, de vannak felvásárlási terveink is. Tavaly az alkalmazotti létszámunk 10 százalékkal bővült, ezzel is igyekeztünk felkészülni a várható fejlesztésekre. Ezek közül kiemelten kezeljük az optikai hálózat fejlesztését, a felvásárlási területen is inkább infrastruktúra-alapú cégek vannak a célkeresztben – összegezte David Blunck, az Invitech vezérigazgatója a Portfolio.hu-nak adott interjúban.