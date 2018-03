Varga Mihály: akkor lesz eurónk, ha megközelítjük a német gazdaságot

Azt mondta, amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság teljesítményéhez, addig nem kell erőltetni az euró bevezetését.

Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság teljesítményéhez, addig nem kell erőltetni az euró bevezetését – jelentette ki Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter a Magyar Hírlapban megjelent interjúban hozzátette: egyébként is, olyan átalakulásban van most az euróövezet, hogy nem tudni pontosan, mihez is csatlakozna az ország.

Nem hajt a tatár, nem kell sietni. Ma abban a helyzetben vagyunk, hogy minden feltételt teljesítünk. Hasonlóan a csehekhez és a lengyelekhez, nem lépünk be az euró előszobájába, ami két évvel a csatlakozás előtti árfolyamrögzítés feltétele. Ez így kedvező pozíció, rajtunk múlik, mikor szánjuk el magunkat a következő lépésre

– mondta a miniszter.

A migrációval kapcsolatban kiemelte: “nálunk jóval gazdagabb nyugati országok sem tudják megengedni maguknak, hogy több tíz- vagy százmilliárd eurót költsenek a bevándorlási helyzet kezelésére. Amíg csak egy ember is munkát keres Magyarországon – hangsúlyozta -, a magyar kormánynak az a felelőssége, hogy több munkahelyet teremtsen, hogy mindenki el tudjon helyezkedni. Ha ezek a keretek kimerültek, akkor lehet tovább gondolkodni. A demográfiai problémákat viszont családtámogatással, nem pedig bevándorlással kell kezelni – jelentette ki Varga Mihály.

