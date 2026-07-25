Minden minisztériumi állami céget átvilágítanak Kapitány Istvánék

Kapitány István legújabb közösségi médiás bejegyzése szerint a tárca pénteki értekezletének első napirendi pontja a megkezdett munka folytatása volt. Mint írta, az állami cégeket egyenként, dokumentumok alapján fogják alaposan megvizsgálni, kitérve a szerződésekre és a korábbi döntésekre is.

Rendet teszünk, mert erre kaptunk felhatalmazást a választópolgároktól. Amit pedig feltárunk, azt továbbítjuk az illetékes hatóságoknak

– fogalmazott a bejegyzésben, hozzátéve, hogy onnantól már az ő feladatuk lesz megtenni a szükséges lépéseket.

Egyeztettek a szakszervezetekkel is

A bejegyzés kitért arra is, hogy az értekezleten áttekintették az uniós források hazahozatalának helyzetét, mivel a tárca célja, hogy ezek az összegek minél hamarabb eljussanak a magyar vállalkozásokhoz és családokhoz.

Kapitány arról is írt, hogy az elmúlt időszakban szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel egyeztettek, a pénteki értekezleten pedig összegezték az ott elhangzott javaslatokat. A tárcavezető hangsúlyozta: a beérkezett felvetéseket beépítik a döntéseikbe, mert szerinte egy minisztérium akkor működik jól, ha figyel a gazdaság működtetőire és saját munkatársaira is.

Hozzátette, az irány változatlan: átlátható működés, felelős döntések meghozatala és folyamatos párbeszéd fenntartása.

Már feljelentések is születtek az átvilágítások következtében

A miniszter az Eximbank átvilágítása kapcsán korábban arról számolt be, hogy négy ügyben – hanyag és hűtlen kezelés, csalás, valamint csődbűncselekmény gyanújával – tettek büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen.

Az állami cégeket érintő személyi döntések sora nemrég is folytatódott, amikor a politikus felmentette a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt.

Emellett Kapitány a napokban megszüntette saját, az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemekkel kapcsolatos egyéni döntési jogkörét is, amit egy jogszabály-módosítás révén szakmai testületekre bízott az átláthatóbb működés érdekében.