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Gazdaság

Csütörtökön ismét nagyot ugrik az üzemanyagok ára

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 22. 12:53
Adrián Zoltán / 24.hu

Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik – közölte a holtankoljak.hu. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

Szerdán az érvényes országos átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 598 Ft/liter,
  • gázolaj: 618 Ft/liter.

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással: a kutak saját árazási döntései a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

Június 23-án a parlament elfogadta az üzemanyagárak szabályozását átalakító törvényt, amely kivezeti a hatósági árakat, de rendkívüli helyzetben újra bevezethetővé teszi azokat.

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