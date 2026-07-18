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Gazdaság

Fidesz: Kapitány István adja el a Shell-részvényeit!

Szajki Bálint / 24.hu
Kapitány István
24.hu
2026. 07. 18. 10:54
Szajki Bálint / 24.hu
Kapitány István

A Fidesz-frakció felszólította Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy adja el a Shell-részvényeit.

Az ellenzéki párt szombati közleményében azt írta: Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Mára pedig a benzinkutak jelentős részében az üzemanyagárak meghaladják a korábbi védett árszintet.

A Fidesz állítása szerint ugyanakkor Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán a Shell-részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Ez most sincs másként: ha az olajár emelkedik, az olajcégek és a részvényesek tollasodnak, írták, hozzátéve, aggályos, hogy a miniszter olyan kérdésekben dönt vagy éppen nem dönt, melyekből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. Ezért felszólították a korábban az olajcég globális alelnökeként dolgozó Kapitányt, hogy a pénzügyi-gazdasági összeférhetetlenséget szüntesse meg, és adja el Shell-részvényeit. Egyúttal követelik a benzinárstop újbóli bevezetését.

Kapitány István vagyonnyilatkozatában 8,74 millió euró névértékű részvény szerepel, ez több mint 3,1 milliárd forintnak felel meg, ugyanakkor azt nem részletezte, hogy ebből mennyi a Shell-részvény.

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