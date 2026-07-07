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Gazdaság

Nagyot kaszált Lázár alapítványa a száj- és körömfájás-járványon

Szajki Bálint / 24.hu
Lázár János az új Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én.
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 07. 07. 16:33
Szajki Bálint / 24.hu
Lázár János az új Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én.
Komoly nyereséget ért el 2025-ben a Lázár János elnökletével működő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány. Bár a mezőhegyesi ménesbirtok önmagában veszteséges lett, összességében egy állami ingatlan eladásán, illetve a száj- és körömfájás-járványon milliárdokat kerestek.

Az utóbbi években menetrendszerű nyereségek után tavaly 831 millió forint veszteséget mutatott ki az Orbán-kormány mintagazdasága, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Nem is vettek ki belőle osztalékot – derült ki a Lázár János, az egyedüli tulajdonos, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumának elnöke által aláírt alapítói határozatból.

Lázár 2018 és 2022 között kormánybiztosként felügyelte a céget, 2023 óta pedig a tulajdonjogokat gyakorló alapítvány kuratóriumi elnökeként írja alá a ménesbirtok tulajdonosi határozatait. A megszűnésre ítélt közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapítói jogai ugyanakkor a napokban Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez kerültek, miután megkezdődödött a kekva-rendszer lebontása.

Az állami milliárdokkal kistafírozott ménesbirtok árbevétele is jócskán visszaesett 2025-ben: 8,6 milliárd forintra apadt. Ez igen nagy változás, hiszen az árbevétel 2024-ben még 12 milliárd forint volt, adózás után pedig 440 millió nyereséget hozott össze, és az eredménytartalékot is bevetve egymilliárd forint osztalékot vett ki a tangazdaságból az alapítvány.

A közalapítványnak juttatott három állami társaság közül a ménesbirtok a legnagyobb falat,

  • legalábbis 2024 végén 76 milliárdon tartották nyilván,
  • az ATEV Zrt. 21,7 milliárd,
  • a Concordia Zrt. pedig 3 milliárd forinttal szerepelt a könyvekben.

Tavaly ilyenkor még osztalékhegyekről volt szó, és a profit mellett az eredménytartalék kisöprésével foglalkoztak Lázárék az államtól ingyen kapott cégekben is. Akkoriban arról cikkezett a hvg.hu, hogy két év alatt – a 2023-as és 2024-es év után – összesen 4,5 milliárd forintot vett ki Lázár alapítványa az ingyen megkapott állami cégekből.

Emlékeztetőül: az alapítvány mindenféle ellenszolgáltatás nélkül kapta meg a Concordia Közraktár Zrt.-t és az ATEV fehérjefeldolgozó Zrt.-t 2024 során.

Szajki Bálint / 24.hu

Milliárdokat kerestek a száj- és körömfájás-járványon

A cikk tartalmából

Megnéztük, mennyit hozott a Lázár János kuratóriumi elnökletével működő alapítványnak az ingyen kapott állami vagyon. A mezőhegyesi ménesbirtok ugyan veszteséges volt, de a másik két cégből összesen 5 milliárd forintot vehetett ki az alapítvány.

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