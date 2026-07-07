Nagyot kaszált Lázár alapítványa a száj- és körömfájás-járványon

Az utóbbi években menetrendszerű nyereségek után tavaly 831 millió forint veszteséget mutatott ki az Orbán-kormány mintagazdasága, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Nem is vettek ki belőle osztalékot – derült ki a Lázár János, az egyedüli tulajdonos, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumának elnöke által aláírt alapítói határozatból.

Lázár 2018 és 2022 között kormánybiztosként felügyelte a céget, 2023 óta pedig a tulajdonjogokat gyakorló alapítvány kuratóriumi elnökeként írja alá a ménesbirtok tulajdonosi határozatait. A megszűnésre ítélt közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapítói jogai ugyanakkor a napokban Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez kerültek, miután megkezdődödött a kekva-rendszer lebontása.

Az állami milliárdokkal kistafírozott ménesbirtok árbevétele is jócskán visszaesett 2025-ben: 8,6 milliárd forintra apadt. Ez igen nagy változás, hiszen az árbevétel 2024-ben még 12 milliárd forint volt, adózás után pedig 440 millió nyereséget hozott össze, és az eredménytartalékot is bevetve egymilliárd forint osztalékot vett ki a tangazdaságból az alapítvány.

A közalapítványnak juttatott három állami társaság közül a ménesbirtok a legnagyobb falat,

legalábbis 2024 végén 76 milliárdon tartották nyilván,

az ATEV Zrt. 21,7 milliárd,

a Concordia Zrt. pedig 3 milliárd forinttal szerepelt a könyvekben.

Tavaly ilyenkor még osztalékhegyekről volt szó, és a profit mellett az eredménytartalék kisöprésével foglalkoztak Lázárék az államtól ingyen kapott cégekben is. Akkoriban arról cikkezett a hvg.hu, hogy két év alatt – a 2023-as és 2024-es év után – összesen 4,5 milliárd forintot vett ki Lázár alapítványa az ingyen megkapott állami cégekből.

Emlékeztetőül: az alapítvány mindenféle ellenszolgáltatás nélkül kapta meg a Concordia Közraktár Zrt.-t és az ATEV fehérjefeldolgozó Zrt.-t 2024 során.

Milliárdokat kerestek a száj- és körömfájás-járványon