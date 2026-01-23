Döntött a kormány a tavalyi vis maior kezeléséről

Tavaly az áprilisi fagykárt vis maior eseményként ismerte el az egész ország területére Nagy István. Az agrárminiszter most rendeletet hozott a mezőgazdasági termelőket érintő veszteségek ellentételezéséről, az agrárpiacot érintő rendeletek módosításáról. A Magyar Közlönyben azt írták: a rendkívül súlyos fagy miatt a szőlő- és gyümölcstermesztési ágazat példátlan kárt szenvedett. Tavaly ezért a kormány előlegként 1,44 milliárd forintot fizetett ki.

Nagy István mostani rendelete szerint 10,8 millió euróval (több mint 4 milliárd forinttal támogatják a tavalyi fagykár által leginkább érintett szőlő- és gyümölcstermelőket. (A kormány nagyjából ennyit költött a legutóbbi nemzeti konzultációra is.) Az a termelő jogosult a vissza nem térítendő támogatásra, akinek az agrárkár-megállapító szerv döntése értelmében a 2025. évi tavaszi fagy által okozott várható hozamcsökkenése meghaladja a 30%-ot; a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás alatt.

Fontos határidők

A kérelem kifizetési kérelemnek minősül. Azt 2026. január 23. és február 10. között lehet benyújtani az

elektronikus azonosítást követően az erre a célra biztosított elektronikus felületen

a Magyar Államkincstárhoz (MÁK). Egy termelő egy kérelmet nyújthat be. A rendelet a döntésre nem szab határidőt, de a választások után mindenképpen meg kell érkeznie a pénznek. A kincstár

a kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén –

legkésőbb 2026. április 30. napjáig folyósítja a támogatást.

A tejpiaci válság kezelésének egyik eszközeként a kormány csekély összegű nemzeti támogatást ad tejautomaták beszerzéséhez. Az óvoda- és iskolatej programhoz idén tanév közben is csatlakozhatnak az oktatási intézmények. A megkötött szállítási szerződést legkésőbb február 20-ig kell jóváhagyásra benyújtani az államkncstárhoz, amely a jóváhagyásról április 30-ig dönt. A benyújtási határidő jogvesztő. Az agrárminiszter rendelet hatályba lépett