Baj van a Revoluttal: több funkció nem működik

Január 9-én délután gondok adódtaka Revoluttal, írja a revb.hu a Revolut-közösség csoportjaiban található visszajelzések alapján. A Downdetectoron szintén látszódott a hiba.
Ezek voltak a meghibásodás főbb jelei:
- Kártyás fizetés elutasítás,
- Pénz áthelyezésével kapcsolatos gondok,
- Zsebekből nem lehet pénzt kivenni,
- Az alkalmazás hibát ír,
- Pénzváltás nem működik.
