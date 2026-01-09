revolutfintechhibaleállás
Tech

Baj van a Revoluttal: több funkció nem működik

Varga Jennifer / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 01. 09. 14:32
Varga Jennifer / 24.hu

Január 9-én délután gondok adódtaka Revoluttal, írja a revb.hu a Revolut-közösség csoportjaiban található visszajelzések alapján. A Downdetectoron szintén látszódott a hiba.

Ezek voltak a meghibásodás főbb jelei:

  • Kártyás fizetés elutasítás,
  • Pénz áthelyezésével kapcsolatos gondok,
  • Zsebekből nem lehet pénzt kivenni,
  • Az alkalmazás hibát ír,
  • Pénzváltás nem működik.
Kapcsolódó
A Revolut tesztelt egy új szolgáltatást Magyarországon, de mégsem vezetik be
Törölték a készpénzbefizetési funkció terveit.

