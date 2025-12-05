Mikulásra csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is

Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2–2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is – írta a Holtankoljak.hu. Így a december 5-én aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén.

2025.12.05-ei átlagárak:

95-ös benzin: 569 forint/liter,

gázolaj: 579 forint/liter.

Az alábbi Holtankoljak.hu-grafikonon jól látható, hogy idén hogyan csökkent (kis törésekkel) a benzin fogyasztói ára.

A gázolaj fogyasztói áránál is hasonló volt a tendencia a Holtankoljak.hu ábrája alapján. Csökkenés volt tehát jellemző, néhány ellentétes irányú fordulattal.