benzingázolajtankolásárak
Gazdaság

Mikulásra csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 05. 15:38
Mohos Márton / 24.hu
Forintra egyforma lesz az árcsökkenés mértéke a benzinkutakon december 6-án.

Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2–2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is – írta a Holtankoljak.hu. Így a december 5-én aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén.

2025.12.05-ei átlagárak:

  • 95-ös benzin: 569 forint/liter,
  • gázolaj: 579 forint/liter.

Az alábbi Holtankoljak.hu-grafikonon jól látható, hogy idén hogyan csökkent (kis törésekkel) a benzin fogyasztói ára.

A gázolaj fogyasztói áránál is hasonló volt a tendencia a Holtankoljak.hu ábrája alapján. Csökkenés volt tehát jellemző, néhány ellentétes irányú fordulattal.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rejtélyes nyugdíjkérdés: mi történik, ha egy Nők40-es nyugdíjas megözvegyül?
Dr. Katona Szandra odaadta férjének a festményt, amit neki vásárolt ajándékba: elmondta, mi volt a reakciója
Carson Coma: Ezúton is szeretnénk gratulálni Ákosnak, aki lenyomta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót
Tisza-petíció: feljelentést tesz a debreceni Fidesz
Magyarország válságban: a nemzeti büszkeségünk a padlón, a demokráciát érintő félelmeink az egekben
Magyarország válságban: a nemzeti büszkeségünk a padlón, a demokráciát veszélyben érezzük
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik