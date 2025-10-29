Egy hónap alatt 600 dolgozóval lett kevesebb a Tesco Magyarországnál

2025. augusztusában a Tesco-Global Zrt-nél 9132-en álltak alkalmazásban, ami 628 fős csökkenést jelent júliushoz képest. A kiskereskedelmi multinál az utóbbi években mindig megfigyelhetőek nagy szezonális kilengések, az augusztus általában mélypont az előző tanévi gyakorlati szerződések kifutásával – olvasható a hrportal.hu-n.

Ám ha összevetjük az utóbbi évek augusztusi adatait (2022. augusztus: 10 765 fő, 2023. augusztus: 9802 fő, 2024. augusztus: 9644 fő) a mostanival, akkor trendszerű a létszámcsökkenés.

Ezzel egyébként a kiskereskedelmi cégek között a 9695 főt alkalmazó (és július-augusztus között 5 fő vel növő) Lidl Magyarország Bt. létszámban megelőzte a Tescót, és feljött a Spar mögé a második helyre. A Lidlnél egyébként 2022-23 között volt egy visszaesés, de az utóbbi két évben folyamatosan nő az alkalmazottak száma (2023. augusztus 8337, 2024. augusztus: 9375 fő és most 9695 fő).

A többi gazdasági szereplő közül ötnél regisztráltak 100 fő feletti elmozdulást: négynél csökkenést, egynél növekedést.

A legnagyobb foglalkoztató, a MÁV Személyszállítási Zrt. létszáma 130 fővel esett.

Az idei év nagy bővülését felmutató B + N Referencia Zrt.-nél ezúttal 135 munkavállalóval kevesebben dolgoznak (egy év alatt egyébként a nagy állami megrendelésekkel is rendelkező takarító- és facility management cég 2062 fővel bővült).

A Spar Magyarország Kft-nél 118 fős a veszteség.

A Budapesti Közművelnél (BKM Nonprofit Kft.) pedig 135 fős a mínusz.

Egyedül a gyárát bővítő nyíregyházi Lego Manufacturing Kft-nél látszik három számjegyű plusz (plusz 144 fő).

A legnagyobb hazai foglalkoztatók létszámváltozásait bemutató teljes listát itt találja.

A készítők felhívják a figyelmet, hogy a szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat – elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta – nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudnak beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.