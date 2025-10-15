Nyereményekkel ösztönöz az MVM az e-számlára váltásra, de rögtön rendszerkarbantartásra ugrottunk

Az MBM közleménye szerint az elektronikus számla egyik legnagyobb előnye, hogy használatával nincs többé sorban állás, papírhalmozás vagy elveszett számla, a korábbi számlák visszakereshetők az MVM megbízható online ügyfélszolgálatán és mobilapplikációjában. Az ügyfelek bárhol és bármikor, kényelmesen befizethetik számláikat bankkártyával, banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással a legnagyobb biztonság mellett. A digitális megoldás nemcsak a mindennapokat teszi egyszerűbbé, hanem lehetővé teszi a korábbi számlák gyors visszakeresését is, így a fogyasztás és a háztartási költségek is könnyebben áttekinthetők – sorolják.

A kényelmi és környezeti előnyök mellett az e-számlára váltók most értékes ajándékokat is nyerhetnek – emelték ki. Az MVM Next október 15. és november 30. között futó kampányában azok az ügyfelek, akik elektronikus számlára váltanak, megnyerhetik az 50 db 20 000 forint értékű webshop utalvány egyikét, vagy fődíjként egy 300 000 forint értékű belföldi utazási ajándékkártyát.

Az MVM Next elkötelezett a digitális ügyfélélmény fejlesztése és a környezettudatos működés mellett. A társaság több millió ügyfele már ma is a papírmentes, fenntartható és korszerű ügyintézést választja az MVM Next digitális megoldásaival – említették meg. Az e-számlára való átállás állításuk szerint mindössze néhány percet vesz igénybe – regisztrálni az MVM Next mobilapplikációjában vagy a társaság online ügyfélszolgálatán lehet. Azt is írták, hogy a folyamatot most egy kisfilm is segíti (ezt mi nem találtuk), amely lépésről lépésre mutatja be, hogyan lehet elektronikus számlát igényelni a társaságnál, így bárki gyorsan és egyszerűen áttérhet a környezetkímélő digitális számlázásra. Ezzel az ügyfelek nemcsak a saját ügyintézésüket tehetik kényelmesebbé, hanem aktívan hozzájárulhatnak a papírfelhasználás csökkentéséhez és a fenntartható jövő építéséhez – magyarázták a közleményükben, hozzátéve, hogy az e-számla kampányról további információ itt található.

Rákattintottunk a „VÁLTOK” gombra, mire két rendszerkarbantartási üzenet ugrott fel a képernyőn – október 15-én és 16-án este/éjszakai is szünetel az MVM online ügyintézése, és más szolgáltatásuk.