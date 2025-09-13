választás 2026tisza pártadókármán andrás
Kármán András, a Tisza gazdasági szakértője: Az adózók húsz százaléka ma hat százalékkal magasabb effektív kulccsal adózik, mint a leggazdagabbak

2025. 09. 13. 11:36
Az infláció évek óta vagy a legmagasabb Európában, vagy a legmagasabbak között van. Az államadósságot a jelenlegi elhibázott gazdaságpolitikával nehéz lesz csökkenő pályára állítani, mert a gazdaságból hiányzik az a növekedési dinamika, amely ezt megalapozná. Három éve egy helyben járunk, stagnál, toporog a gazdaság, a beruházások erősen visszaestek, ez a legsúlyosabb probléma.

– mondta a HVG-nek adott interjúban Kármán András. A közgazdász a Tisza Párt kötcsei rendezvényén mutatkozott be a nagyközönségnek mint az ellenzéki párt új szakértője, korábban a Fidesz-kormányokban is dolgozott, ennek kapcsán elmondta a lapnak, hogy államtitkárként az NGM-be olvadt Pénzügyminisztérium jelentős része hozzá tartozott, sokszor elkísérte a minisztert a Gazdasági és Pénzügyi Tanács, az Ecofin üléseire, illetve többnyire ő járt az előkészítő megbeszélésekre. Ugyanakkor leszögezte, voltak a tárcánál olyan döntések, amelyekkel nem feltétlenül értett egyet, és az ezekkel kapcsolatos ellentétek vezettek végül a távozásához.

Kármán szerint

az úgynevezett magasnyomású gazdaság, amelyre Matolcsy György és Nagy Márton gyakran hivatkozott, és amelyet konyhaközgazdaságnak tart, nem volt képes fenntartható növekedési pályára állítani a gazdaságot.

A gazdaság szerkezetéről részletesen beszélő Kármán leszögezte, az ország a közepes fejlettség csapdájába esett, és elmondta, ki kell mozdulnia az összeszerelő kategóriából, továbbá képzettebb munkaerőre van szüksége. Szerinte ezzel az „összeszerelő” modellel összefügg az infláció problémája is: ez a logika feltételezi, hogy akkor vagyunk versenyképesek, ha euróban kifejezve olcsó a munkaerő, ám ezt az állapotot csak a forint folyamatos leértékelődésével lehetett fenntartani, ez pedig megjelent az inflációban. Ezt a gyengítést szerinte az állampolgárok fizették meg.

A Tisza adózási terveivel, illetve a kormánypárt kampányára reagálva elmondta, hogy bevezetik a szupergazdagok vagyonadóját, az szja-ban pedig nem több kulcsot, hanem adójóváírást javaslunk. Leszögezte:

Az adórendszer egésze tehát ma aránytalan. Az alsó jövedelmi ötöd, az adózók húsz százaléka összességében hat százalékkal magasabb effektív kulccsal adózik, mint a leggazdagabbak. Ezt az aránytalanságot akarjuk az adójóváírással, az alacsony jövedelműek fogyasztásában nagy súlyt képviselő termékek áfájának csökkentésével és a szupergazdagokra kivetett vagyonadóval orvosolni.

