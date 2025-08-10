üdülőüdülőépítésüdülőpiac
Szinte alig épül Magyarországon üdülő, és az újonnan elkészülteket sem így hívják

2025. 08. 10. 10:59
Lassan senki nem épít üdülőt Magyarországon – vetette fel nem régiben az OTP Ingatlanpont. A KSH adatai alapján arra jutottak, hogy több évtizedes mélypontra esett vissza az üdülőépítések száma, és az idén sem érzékelni javulást. Az illetékes minisztériumot és a szakértőket is arról kérdeztük: mi zajlik az üdülőpiacon? A válaszok alapján jelentős átalakulás.

A KSH adatait és az alábbi ábrákat böngészve egyértelműen kirajzolódik, hogy évről évre – trendszerűen – egyre kevesebb üdülőre adtak ki építési engedélyt az elmúlt 24 évben. Mindössze két évben (2001-ben és 2007-ben) volt ezer felett volt a kiadott üdülőépítési engedélyek száma. A tavalyi 363 kiadott üdülőépítési engedély a negyedik legalacsonyabbnak számít a majdnem negyed évszázad alatt.

A havi statisztikából pedig az látszik, hogy az idén az első félévben országosan mindössze 189 üdülőépületre adtak ki építési engedélyt, és az áprilisi kiugró (63 épület) adatot leszámítva egy hónapban sem volt 30 felett a szám. Még így is némi élénkülés látszik a tavalyi első félévi 168 építési engedélyéhez képest, ám, ha 2021-et nézzük, az látszik, hogy akkor még több mint 364 üdülőépítési engedélyt adtak ki az első félévben, majdnem dupláját az ideinek.

De mi van az átlag mögött? Mi a helyzet az ország különböző részein? Számos egyéb ok mellett a megváltozott motivációk is magyarázzák az üdülők számának csökkenését.

Luxus lett az üdülő

