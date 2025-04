Elfogadta a jövő évi költségvetés tervezetét a kormány

Cikkünk frissül.

A kormány a csütörtöki ülésén elfogadta a 2026-os költségvetés tervezetét. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfón elmondta: az idei évre 2,5 százalékos, jövőre pedig 4,1 százalékos növekedést terveznek, az infláció az idei 4,5 százalék után jövőre 3,6 százalék lehet, míg a hiány az idén várt 4 százalékról jövőre 3,7 százalékra csökkenthet, az államadósság szintje pedig 73,1 százalék helyett 72,3 százalék lehet.

270 milliárd forintba kerül majd a háromgyerekes és a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, míg a családi kedvezmény megduplázására 210 milliárd forintot különítenek el – közölte. Kifizetik a rendvédelmi dolgozók fegyverpénzét is, ahogy a 2022-es választás előtt is tették. A lakossági állampapírok kamataira 800 milliárd forintot szánnak.

Az extraprofitadók – a bank- és a biztosítási szektorban és a kiskereskedelemben – továbbra is fennmaradnak.

A 444.hu arról kérdezte Nagy Mártont: miért asszisztált alelnökként ahhoz, amit a Matolcsy-kör a jegybanki alapítványoknál művelt? Nagy azt mondta, nem tud arról, hogy asszisztált volna, és visszakérdezett, tudja-e az újságíró, hogy mikortól volt az MNB alelnöke. Tudta: 2015-től, bár Nagy Márton azt mondta, hogy „nem, később”. (2013 és 2015 között pedig már a jegybank ügyvezető igazgatója volt.) Aztán a miniszter azt mondta: az Állami Számvevőszék megállapításai és feljelentése nem érintik ezt az időszakot, és fenntartja az akkor a parlamentben is elmondott véleményét az alapítványok törvényes működéséről. Jelezte ugyanakkor, hogy hamar távozott az egyik alapítvány kuratóriumából, alelnökként nem az alapítványokkal foglalkozott, azok önállóan működtek és fektették be a pénzüket.

Nagy Márton azt is állította: nem olvasta el az MNB alapítványát és cégeit elmarasztaló ÁSZ-jelentést, és „jó lenne, ha nem rángatnák vissza” a jegybankba, ahonnan 2020-ban eljött.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig azt mondta: 2018-ig nem voltak aggályok a jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban, ezt az ÁSZ is alátámasztotta, az első időben az ingatlanberuházások is jövedelmezőnek tűntek. Szerinte a sajtó összemossa a korábbi átláthatósági aggályokat – amelyeket az Alkotmánybíróság is kifogásolt – a későbbi, a gyanú szerint felelőtlen gazdálkodással.

Az árréstop kapcsán Nagy Márton azt mondta, az 18 százalékkal csökkentette az árréstopba tartozó áruk árát. Mindenki fegyelmezetten betartja, nincsen keresztárazás a miniszter szerint, aki bejelentette, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy kibővítsék az árréstopos termékek körét: pipere- és kozmetikai áruk kerülhetnek be, május végén dönt a kormány erről. Nagy szerint áprilisban az NGM számításai szerint általános infláció 4, az élelmiszer-infláció pedig 5 százalék lesz.

Gulyás kérdésre közölte: szöges ellentétben áll a kormány álláspontjával az, amit Töll László, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri biztosa mondott, miszerint árulásnak tekinti, ha valaki külföldre költözik. Az esetleges következményekről Gulyás nem akart nyilatkozni, mondván, az a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozik.

Lapunk ezúttal sem vesz részt az eseményen, és nem közvetíti percről percre tudósításban a kormány sajtótájékoztatóját, csak a legfontosabb bejelentésekről számolunk be röviden. Ennek okáról a múlt héten részletesen írtunk. Döntésünket fenntartjuk, amíg a kormány válogat, hogy mely újságírónk regisztrációját fogadja el, és kiét nem.