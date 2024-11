Újfajta bűncselekmény jelent meg Ferihegyen, de már a rendőrök is tudnak róla

A BRFK tett közzé egy videót a Facebookon, amiben Bráda Balázs rendőr alezredes, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság bűnügyi igazgatóhelyettese adott interjút – a posztot az Infostart vette észre. Ebben Bráda többi között arról beszél a nemrég bevezetett testkamerás rendszernek köszönhetően egy felfutóban lévő bűncselekményről is tudomást szereztek.

Elmondta, évente 5-600 bűncselekménnyel kapcsolatban intézkednek a reptéren, legtöbbször lopás miatt. A csomagdézsmálásról már elég sokat lehetett hallani egy időben, de mostanában egyre gyakoribbak a reptér területén, a tranzitban működő vámmentes üzletekből történő lopások is – ezek száma felfutó tendenciát mutat.

Vannak már utazó bűnözők is: megveszik a legolcsóbb repülőjegyeket és egy nap akár két-három reptéren is megfordulnak, hogy ott a vámmentes üzleteket lerabolják. Több nemzetközi reptérrel is kapcsolatban állnak ilyen jellegű bűncselekmények miatt is.