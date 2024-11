Nők40 nyugdíj: így érdemes felkészülni rá

A felkészülés a nyugdíjra az évek összeszámításával kezdődhet – írja az Adó.hu szakértője. Arra is kitér, hogy az „összeszámítás” megtörténik kérés nélkül is – hivatalból adategyeztetési eljárás indít a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv (lakóhely szerinti kormányhivatal) a korhatár betöltése előtt 3 évvel, de az adategyeztetést kérni is lehet, akár korábban is. A hivatalból indított adategyeztetés célja, hogy a biztosítottak, volt biztosítottak társadalombiztosítási szerv nyilvántartásában szereplő adatait, szolgálati idejét egyeztessék az érintett személlyel.

Hivatalból indított adategyeztetés

Az egyeztetés során az érintettnek a kormányhivatal részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők,

nők esetében a nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,

a foglalkoztatók adatai,

az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,

ugyanerre az időszakra a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék és

azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

A szakértő magyarázatul azt is írta, hogy a jövedelem- és járulék adatokat azért csak az 1987. december 31-ét követő időszakra gyűjtik ki, mert a nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapítás napjáig elért nyugdíjjárulék-köteles keresetekből, jövedelmekből kell kiszámítani.

A Nők40 kedvezményes nyugellátáshoz figyelembe vehető jogosultsági idők tartama azért nagyon fontos információ, mert ehhez a nyugellátáshoz nem 40 év szolgálati idő, hanem 40 év jogosultsági idő szükséges, és az érintettnek tudnia kell, megvan-e ez a 40 év jogosító idő.

Fontos még, hogy az egyeztetésnél az érintett személy az esetleg hiányzó adatokra vonatkozóan észrevételt tehet, erre vonatkozó dokumentumait benyújthatja. Erre válaszul a nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szerv megvizsgálja az eltérés okait, illetve az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel. A foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől, vagy szervezettől is adatot kérhet az eljáró kormányhivatal, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá a 2009. december 31-ét követő időszakra az állami adóhatóságnál is adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet. Mindezek segítségével elvileg biztosítható, hogy a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, igazolása valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza.

Az adategyeztetési eljárás határozat kibocsátásával zárul.

Kérelemre induló eljárás

Akiknek bármilyen oknál fogva a korhatár betöltése előtt több mint 3 évvel van szükségük adataik ismertetésére, egyeztetésére tájékoztatást kérhetnek. Például a Nők40 miatt, ha már 62 éves kora előtt jogosult lehet rá az érintett nő. Évente egy alkalommal lehet kérelmet benyújtva, kezdeményezni az adategyeztetési eljárás lefolytatását. Ez alapján az igénylő már 62 éves kora előtt megkaphatja a fent már említett adatokat.

Aki nem csak Magyarországon dolgozott, annak jó tudni, hogy az adategyeztetési eljárás során mód van a külföldön szerzett szolgálati idők igazoltatására is. Ebben segíthet a magyar nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – az érintett személy által megadott adatok és dokumentumok megküldésével beszerezheti a munkavégzés helye szerinti ország nyugdíjbiztosítási szervétől az ott szerzett szolgálati időről szóló igazolást. 2024. július 1-jétől ez a tájékoztatás az egyeztetési eljárás során kérhető.

Ha valaki a szolgálati idejére kíváncsi, lehetősége van még arra is (neki, vagy képviselőjének), hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által vezetett nyilvántartásba betekintsen. Ha az adatokat leírt formában szeretnénk látni, az érintett személy vagy képviselője kérelmére a nyilvántartott adatokról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kivonatot állít ki. A kivonat kiállítása illeték- és költségmentes.