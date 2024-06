Nagy Márton: a magyar GDP több mint 5 százalékát az akkugyáraknak köszönhetjük

Jelenleg a bruttó hazai termék (GDP) öt és fél százalékát az akkumulátoripar adja – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcalon, az iconFeszt Gazdaságpolitikai Konferencia és Fesztiválon.

Nagy Márton szerint éves szinten 10 milliárd euró értékben exportál Magyarország akkumulátort és hozzá kapcsolódó termékeket, és ha a tervezett nagy gyárak is elkezdik a termelést, ez az adat 10-11 százalékra emelkedhet.

Nagy arról is beszélt a rendezvényen, hogy az elektromos autó ágazatban lassulás látszik, példaként pedig Németországot hozta fel, ahol egy nap alatt szüntették meg a támogatást az ilyen típusú autókra. A franciák pedig „a végletekig támogatják az elektromos autók vásárlását, tehát nagy a töredezettség ezen a területen” az Európai Unióban. Mint mondta, az elektromos autózásról összeurópai csomag összeállítására készülnek.

Adatai szerint Kínában már meghaladta a harminc százalékot az elektromos autók aránya az új autók eladásában. Ez az szám Európában tizenöt, az Egyesült Államokban pedig öt százalék körül alakul. Magyarországon a mutató hat százalék.

A miniszter szerint két-három év múlva lendülhet fel újra az elektromos autók piaca, a kutatók most a jobb és olcsó akkumulátor kidolgozásán munkálkodnak.

Nagy Márton a tarcali konferencián a belföldi foglalkoztatási mutatókkal is foglalkozott, azokról többek közt azt is mondta, hogy 80 ezerrel csökkent az inaktívak száma. Szerinte aki ma Magyarországon dolgozni akar, az talál is munkát. Elmondása szerint az aktivitási rátánk, ami a népességen belüli dolgozni akarók arányát mutatja meg, hatodik az Európai Unióban. Az MTI összefoglalója szerint a kormány céljaként azt hangoztatta, hogy ez a mutató a svédekéhez hasonló, 85-86 százalék legyen, amit állítása szerint el is fogunk érni.