Állandósítottak egy átmenetinek szánt adókötelezettséget augusztustól

2023. júliustól a kamatjövedelmek után a 15% személyi jövedelemadó (szja) mellett még 13% szociális hozzájárulási adót (szochót) is fizetnünk kell, vagyis a keletkező nyereséget összességében 28% adó terheli. Az egyes kamatjövedelmek után átmenetileg fizetendő szociális hozzájárulási adót egy tavaly májusi kormányrendelet írta elő – ez még ma is ott olvasható a kormány.hu-n. Fontos kikötés volt, hogy a kérdéses rendelet értelmében a szociális hozzájárulási adót a kamatjövedelmek után kizárólag az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt kell megfizetnünk.

A veszélyhelyzet egy ideje fennáll és jó eséllyel még egy darabig velünk is marad. Ha a kérdéses veszélyhelyzet elhárul, akkor a rendelet értelmében a kamatjövedelmekre kivetett szociális hozzájárulási adó is megszűnne. Ez volt a helyzet egészen mostanáig, ugyanakkor a Magyar Közlönyben 2024. június 18-án, kedden megjelent 2024. évi XXIX. törvény megváltoztatja a helyzetet – vették észre a portál szakértői. A kérdéses jogszabály alapján ugyanis a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény is változik: gyakorlatilag

törvénybe foglalják a kamatjövedelmek után fizetendő szociális hozzájárulási adó is. De

az a kitétel már nem szerepel az új jogszabályban, hogy ez csak a veszélyhelyzet idejére lenne érvényben.

Vagyis a kamatjövedelmek után fizetett szocho egy átmeneti adónemből végleges teherré vált.

Mi szerepel az új törvényben?

Az új szabályok alapján 2024. augusztus elsejétől válik véglegessé az, hogy a kamatjövedelmek után szochót kell fizetnünk. Ez nem azt jelenti, hogy július végéig megúszhatjuk ezt az adónemet, ugyanis a jövő hónapban még a veszélyhelyzet idejére érvényes átmeneti szabályok alapján kell megfizetnünk azt.

Mivel véglegesen bekerül a törvénybe a kamatjövedelmek „extra” adója, emiatt a veszélyhelyzetre érvényes 205/2023. (V.31.) Korm. rendelet kivezetésre is kerül.

Hogyan érinti a változás a befektetőket?

Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni a portál szakértői szerint, hogy a kamatjövedelmek után fizetendő adó nem emelkedik meg augusztus elsejétől. Ugyanúgy 15% szja és 13% szocho terheli a befektetésünk hozamát ma is és augusztus elsejétől egyaránt.

Az érintett termékek köre sem módosul: többek között

a lekötött és látra szóló betétek,

befektetési alapok,

biztosítások,

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kell megfizetni a szochót.

A szakértők ugyanakkor kihangsúlyozzák, hogy a szochómentes lehetőségek köre sem változott. Nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót

az állampapírok után,

az ingatlanbefektetési alapok után,

a megtakarítási életbiztosítások után, amennyiben már 10 éve indult a befektetés,

a lakástakarékok, ltp szerződések után,

a TBSZ szerződéseken elért hozamok után.

Ezek a megtakarítási formák eddig is mentesek voltak a szocho alól és ez az előnyük továbbra is megmarad.

Akkor mi változott a befektetők szempontjából? Inkább egyfajta lélektani hatása lehet ennek a módosításnak: egy átmeneti rendelkezésből végleges előírás lett. Így a jövőben a kérdéses befektetéseknél ezzel az adónemmel már mondhatni véglegesen, de legalábbis hosszú távon számolnunk kell.