Szegénységi bizonyítvány: vidéken gyakran csak 1–3 ezer forintért tankolnak az emberek

Minden idők legrosszabb év eleji üzemanyag-fogyasztása realizálódott 2024-ben, ami nem csak annak köszönhető, hogy még mindig fájóak az árak, hanem annak is, hogy a lakosság keresi az alternatív közlekedési megoldásokat (például e-roller, tömegközlekedés az új vármegyebérlettel), valamint hogy a nagy fogyasztók is befékeztek – mondta az EconomX-nek a Holnatkoljak.hu ügyvezető igazgatója. Bujdos Eszter kitért például arra is, hogy a bezuhanó építőiparhoz tartozó gépjárművek sem járnak a kutakra, sok kamion áll a telephelyen és nem kerül beléjük gázolaj, ez pedig hozzátesz, hogy a fogyasztási számok ilyen alacsonyan maradtak az elmúlt időszakban.

A cikkből kiderül többek között, hogy a kutasok visszajelzése alapján egyre ritkábban tankoljuk tele az autót.

A fővárosban átlagosan 5–10 ezer forintért tankol fejenként a lakosság,

vidéken viszont nagyon sokan tankolnak mindössze 1–3 ezer forintért.

A szakember szerint vidéken sokat annyit tankolnak csak, amennyit elautóznak a faluban, és ha esetleg még aznap elfogy az üzemanyag, visszamennek és ugyanennyit töltenek a tankba. Az is kiderült azonban, hogy ezt a gyakorlatot egyre több helyen korlátozzák a kutak, ugyanis ezek a rövid tankolások a kútoszlopoknak sem tesznek jót. Ugyanúgy, ahogy az autónknak sem tesz jót, ha beindítjuk a nagy hidegben és csak 1 km-t megyünk vele, majd újra leállítjuk a motort.

A cikkben foglalkoztak azzal is, hogy a magyar üzemanyag ára régiós szinten a középmezőnyben van. Vagyis Nagy Márton minsizter korábbi kijelentése alapján nem kell kormányzati beavatkozás.