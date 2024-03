Így muzsikálnak ma a lakástakarékok, állami támogatás nélkül

Tavaly az OTP és az Erste is újraindította lakástakarék-üzletágát, így a Fundamentával együtt már 3 szolgáltatónál is elérhető a népszerű megtakarítás. A Bankmonitor most azt járja körül, mennyi pénzt lehet összegyűjteni lakáscélra a piacon lévő lakástakarék-pénztárakkal.

Mennyi pénzhez juthatnak hozzá a lakástakarékot elindító ügyfelek 4 és 8 év elteltével? Hol lehet még ma is 30% jóváírást kapni a lakástakarék-pénztári befizetésekre? Mi az a legkisebb összeg, amit félre kell tenni havonta? És mekkora hitelkamatra számíthatnak majd a szemfüles megtakarítók? Íme, a válaszok. Hogyan működik és mire jó egy lakástakarék? A sokak által ismert és kedvelt lakástakarékok olyan adómentes megtakarítási lehetőséget kínálnak, ahol az ügyfelek havi rendszerességű befizetéssel gyűjthetnek lakáscélra, és 4–8 év elteltével akár 15–30 százalékos egyszeri jóváírásban részesülhetnek. Sőt, a futamidő végén arra is van lehetőség, hogy a megtakarító fix kamatozású hitelt vegyen fel, melyet ugyancsak a lakáscélja finanszírozására fordíthat. Lakáscélnak számít az ingatlanvásárlás, felújítás vagy korszerűsítés, építés vagy bővítés, továbbá a hitel-előtörlesztés is. De hogyan lehet igazolni a lakáscélú hasznosítást? Itt fontos különbséget tennünk a régi, támogatott LTP-k és az új, támogatás nélküli konstrukciók között. A 2018-ig bezárólag forgalmazott, állami támogatást élvező LTP-knél ugyanis számlákkal vagy más hasonló módon is igazolni kell a jogszerű felhasználást. Ezzel szemben az új típusú megtakarításoknál – állami támogatás hiányában – már jóval egyszerűbben is (például egy nyilatkozat aláírásával) igazolható a lakáscélú felhasználás. 4 év alatt mekkora nyereséget biztosítanak a lakástakarékok? A három szolgáltató kínálatában látványos hasonlóságok is megfigyelhetők, de a piaci verseny eredményeképpen bizonyos szempontok mentén egyik vagy másik ajánlat jobban teljesít. A tisztánlátás érdekében a portál összegyűjtötte, hogy milyen feltételekre számíthat egy képzeletbeli megtakarító az Erste, az OTP és a Fundamenta ügyfeleként, amennyiben 4 vagy 8 éven keresztül havi 50 ezer forintos befizetést vállal. (Megjegyzik, hogy a minimális előírt befizetés ennél lényegesen alacsonyabb összeg, általában havi 10 ezer forint.) 4 éves (vagy ahhoz közeli) futamidő mellett a havi 50 ezer forintos saját befizetés összesen 2,3–2,4 millió forintra rúg, melyhez hozzáadódik a betéti kamat, illetve a 10–15% közti nagyságú egyszeri kamatbónusz / prémium is. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az összesen felvehető megtakarítás 2,57–2,77 millió forint között mozog. Az egységesített betéti kamatláb-mutató (EBKM) az évesített hozamot fejezi ki, így segít feketén-fehéren összehasonlítani a különböző ajánlatokat: ennek értéke 3,44 százaléktól 6,22 százalékig terjed. A portál szerint a megtérülést nagyon erősen befolyásoló tényező, hogy kell-e számlanyitási díjat fizetni a szerződés megkötésekor. Az OTP-nél és a Fundamentánál ez a költségtétel elkerülhetetlen, azonban az Erste az akciós feltételek teljesítése esetén elengedi a számlanyitási díjat. A legegyszerűbben teljesíthető feltétel az, hogy a megtakarítónak az LTP mellé egy bankszámlát is kell nyitnia a banknál. Természetes, hogy a legjobb hozam úgy érhető el, ha valaki képes kihasználni a számlanyitási akciót. A futamidő végén van lehetőség limitált összegű lakáskölcsön felvételére is, melynek kamata, futamideje, törlesztőrészlete és teljes hiteldíj-mutatója (THM) előre ismert. Az összehasonlítás alapján hitelköltség terén a Fundamenta viszi a prímet a maga 8,62 százalékos THM-értékével. 8 év után akár 30% jóváírás is kapható 8 éves futamidővel kalkulálva szintén jelentős különbségeket láthatunk. A 96–100 hónapos futamidők során 4,8–5,0 millió forint saját befizetés halmozódik fel. Ehhez adódik a betéti kamatokon túl akár 30 százalékos (1,44 millió forintos) egyszeri kamatbónusz, amely a korábban létező 30 százalékos állami támogatás emlékét idézi. A szolgáltatók által fizetett kamat és kamatbónusz jelen környezetben azt eredményezi, hogy a lakástakarékok révén 8 éves távon is 6 százalékot megközelítő vagy azt meghaladó éves hozamra (EBKM) lehet szert tenni. A portál szerint az akciós számlanyitási díj elengedése itt is döntő jelentőséggel bír, hiszen a kedvezmény csaknem 148 ezer forintos spórolást eredményezhet. Jó hír, hogy 8 éves elköteleződés esetén nem is feltétlenül kell ehhez más pénzügyi terméket nyitni az adott banknál, ugyanis itt a maximális 50 ezer forintos befizetés vállalása már önmagában lehetővé teszi a díjkedvezmény kihasználását. Ha valakinek nem lenne elegendő az így összegyűjthető akár 6,3 millió forint, akkor lakáshitelért is folyamodhat, melynek kamata az Ersténél és az OTP-nél egyformán 7,9%, ám a Fundamentánál ennél sokkal kedvezőbb, mindössze 4,2%. Aki tehát biztos abban, hogy 8 év múlva jelentős összegű hitelt szeretne majd felvenni, neki ez a szempont legalább annyira fontos lehet, mint a befizetéseken elért hozam. Összegzésük szerint bár állami támogatás már nem jár a lakástakarék-pénztári befizetésekre, mégis jelentős mértékű nyereséget érhetnek el a megtakarítók. A legkedvezőbb ajánlat 4 év után 15 százalékos jóváírást fizet, 8 év után pedig akár 30% jóváírás is megszerezhető. Hab a tortán, hogy egy magánszemélynek már több szerződése is lehet párhuzamosan, tehát a nyereség halmozható – feltéve, hogy valaki képes havi 50 ezer forintnál többet is félretenni lakáscélra. A lakástakarékokkal elérhető legmagasabb évesített hozam akciós feltételekkel 4 és 8 évre egyaránt 6% fölötti, ami igen kedvező megtérülésnek számít a mostani környezetben – jegyzik meg.