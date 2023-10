Pénztárcakímélő intézkedések: újabb tartós árcsökkentés és folyamatos akciók a vásárlókért

300 termékünk árát tartósan csökkentettük

Október elején jelentősen, akár 40%-kal csökkentettük állandó kínálatunk mintegy ötödének árát, amely az eddigi legátfogóbb intézkedésünk. Az idén már hatodik árzuhanásba az alapvető élelmiszerek – friss hús, felvágottak, tejtermékek, pékáruk, liszt, fűszerek, zöldségek és gyümölcsök – mellett háztartási és higiéniai árucikkek is beletartoznak.

Alacsony áron megbízható minőséget kínálunk

Működésünket már több mint 15 éve – magyarországi piacra lépésünk óta – a diszkontfilozófia mentén alakítjuk: termékkínálatunkat a megfizethető ár és a megbízható minőség jellemzi, az élelmiszerektől a középső soron található árucikkekig. Mindezek körülbelül 90%-át ALDI saját márkáink teszik ki, amelyek kizárólag számunkra készülnek és csak nálunk szerezhetőek be.

Több mint 100 termékakcióval segítjük a spórolást

A tudatos vásárlást segítendő, online akciós újságunkban hétről hétre felsorakoztatjuk aktuális kedvező ajánlatainkat és akcióbajnokainkat. Most, október 19. és 25. között, a kedvezmény mértéke akár az 50%-ot is eléri: az őszi időszak közkedvelt terméke, a magyar forrásból származó sütőtök például féláron kapható az ALDI-ban, így az ára csupán 199 Ft/kg! Ha pedig még többet szeretnének spórolni, most kiárusításunkban a középső soron található termékeink egy részét is akár 50%-os kedvezménnyel szerezhetik be.

Nap mint nap azon dolgozunk, hogy intézkedéseinkkel támogassuk a magyar családokat – az ország legdinamikusabban fejlődő diszkontáruházláncaként*.

*https://trademagazin.hu/wp-content/uploads/2023/05/FMCG-TOPLISTA_2022_Poszter_HU_final.pdf