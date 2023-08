Kínos helyzet Olaszországban: egyik olvasónknak lehalt a mobilnetje, navigáció nélkül maradt az ismeretlen vidéken

Kellemetlen szituáció, amikor egy ismeretlen helyen a navigációra kellene hagyatkoznunk, ám elmegy a net, vele együtt pedig az útmutatás is, hogy merre tovább. Épp ez történt egyik olvasónkkal idén Olaszországban. A mobilszolgáltató szerint nincs tömeges panasz, de az ügyfélszolgálat mást mondott.

A férfi és a felesége rendszeresen utaznak külföldre. Rutinos turistaként eddig sosem volt gondjuk a mobilnettel, nem úgy mint az idén Olaszországban – két alkalommal is. Úgy érzik, nem kaptak magyarázatot arra, hogy miért nem volt netjük, és a szolgáltatójuk sem segített megoldani a problémát.

Tavasszal Umbriában kalandoztak barátokkal, hol együtt, hol külön, eldugott, érdekes helyeket kerestek fel, és mindig neten üzente meg a találkafelelős, hova és mikorra kell eljutniuk, hogy találkozzanak a nap végén. Igen ám, de olvasónk és a neje, továbbá a baráti társaság többi telekomos tagja is azt tapasztalta, hogy nekik nem jött meg az üzenet, mert nem működött a mobilnetjük. Pedig nem járt le az adatkeretük, a beállításokat is ellenőrizték, rendben voltak. Úgy orvosolták a dolgot, hogy telefonon, vagy sms-ben kérték a találkahelyek megadását. Ekkor még nem reklamáltak, túllendültek a dolgon, de azért bosszantotta őket a dolog.

Észak-Olaszországban, pótnászúton, kettecskén, net nélkül

A nyáron Velencéből indulva Padova, Vicenza, Trento hegyekkel tagolt gyönyörű vidékét barangolták be Észak-Olaszországban, és újra azt tapasztalták, hogy nem működik a mobilinternet. Közvetlenül Olaszország előtt Szlovéniában voltak – szintén hegyek között, és ott nem volt semmi gondjuk a szolgáltatással –, de aztán Velence előtt már nem működött a mobilnetjük, ahogy később Velencében sem. A helyzet annyiban volt most más, hogy ezúttal nem a barátaikkal voltak, hanem kettesben, és az volt a tervük, hogy minden nap saját maguknak tervezik meg az utat a navigációs applikáció segítségével. Csakhogy mobilnet nélkül az sem működött.

Képzeljük el, hogy megyünk a kocsival külföldön a GPS-navigáció által kijelölt úton, aztán egyszer csak megszűnik az iránymutatás. Megvan az a rémület, ahogy ott állunk egy számunkra teljesen ismeretlen vidéken, és fogalmuk sincs, merre tovább? Pont így éreztek olvasóink is. Először azt hitték, hogy a navigációval van probléma, de kiderült, hogy a mobilnet hibádzott. Végül Mestréig eljutottak valahogy, ott letették az autót, és vonattal mentek be Velencébe. Útközben és a városban sem volt mobilnetjük. Ellenőrizték a beállításukat, az adatkeretet, újraindították a telefonokat, de semmi. Mivel anno Velencében voltak nászúton, annyira ismerték a várost, hogy ott többnyire elboldogultak navigáció nélkül is, 33 év után is megtalálták az egykori szállásukat. De például egy kis múzeumot nem leltek, amit nagyon szerettek volna megnézni – emiatt bosszúsak voltak.

A férfi arra tippelt, hogy talán a sok turista miatt túlterhelt lehetett a hálózat Velencében, és úgy gondolta, a sokkal kevésbé pezsgő életű Padovában majd nem lesz mobilnetproblémájuk. De volt, ráadásul itt nem is tudták, hogyan jutnak el az óváros szűk kis utcáin a lefoglalt szállodához – a GPS-navigáció nem mutatott semmit. Ugyanez volt Vicenzában is, ahol már térképet vásároltak, hogy boldoguljanak. Onnan mentek a Garda-tóhoz, ahol szintén nem működött a mobilnetjük. Trevisio környékén jártak kis falvakban, amikor egyszer csak azt tapasztalták – miközben a térkép alapján a szállásukra igyekeztek – hogy újra van netjük és navigációjuk. Hazafelé jövet benéztek még Veronába is, ahol szintén azt tapasztalták, hogy elment a mobilnetjük, Szlovéniába érve viszont magától visszajött.

Rengeteg a panasz, vagy mégsem?

Még Velencében felhívta a Magyar Telekom ügyfélszolgálatát olvasónk, jelezve, milyen kellemetlen nekik, hogy nincs mobilnetjük. Az ügyfélszolgálatos megnézte, és azt látta, amit olvasóink is a telefonjukon, hogy bőven van adatkeretük. Az ügyfélszolgálatos hölgy nagyon kedves volt, de közölte: nem tudja, mi az oka, hogy nincs mobilnetjük. Annyit elárult, hogy Olaszországól rengetegen telefonálnak be hozzájuk azzal, hogy nem megy a mobilnetjük. Tanácsolt néhány dolgot, amiket korábban már kipróbáltak olvasóink is – így ezek nem is hoztak eredményt –, illetve javasolta, hogy válasszanak egy másik szolgáltatót a lehetségesek közül. Megtették, de ami a mobilnetet illeti, nem jártak sikerrel.

A Magyar Telekom az esettel kapcsolatos megkeresésünkre azt írta, nincs tudomásuk olaszországi roaming beszéd és/vagy adatszolgáltatást érintő általános problémáról, ezzel kapcsolatban sem most, sem pedig tavasszal nem érkeztek hozzájuk tömeges ügyfélpanaszok. Visszakérdeztünk, akkor vajon miért mondta olvasónknak azt az ügyfélszolgálat, hogy rengeteg panasz érkezik hozzájuk amiatt, hogy Olaszországban nem működik a mobilnet. A szolgáltató erre érdemben nem reagált. Annyit írtak, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunkkal folytatott beszélgetésről a GDPR-előírások miatt csak a panaszos ügyfélnek adhatnak információt. Igaz, mi nem azt kértük, hogy a konkrét hívásról adjanak infót, hanem arra lettünk volna kíváncsiak, hogyha nincs tömeges panasz, vajon miért mondhatta azt olvasónknak az ügyfélszolgálat, hogy van.

Ügyfeleiknek általánosságban azt javasolják, hogy az országhatár átlépésekor indítsák újra készülékeiket. Roaming során tapasztalt probléma esetén pedig hívják fel a Telekom ügyfélszolgálatát, és ott adják meg a részleteket (hívószám, dátum, időpont, használt hálózat, érintett szolgáltatás, hiba leírása), hogy a panaszt ki tudják vizsgálni. Írták még azt is, hogy jelenleg három olasz mobil operátorral van roaming kapcsolatuk, amelyekről weboldalukon található információ. Olvasóink ezt mind kipróbálták, mégsem lett netjük.