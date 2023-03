Kitakart szerződést küldött Varga Mihály, amikor megkérdezték, mire adott 800 milliót

Varga Mihály Pénzügyminisztériuma (PM) a 2021-es karácsonyi időszakban milliárdokat szórt ki egyedi gazdaságfejlesztési támogatásként baráti cégeknek varrodára, ásványvízüzemre. Mivel legalább öt másik minisztérium felelős a gazdaság fejlesztéséért, és ilyen célra soha korábban nem adott támogatást a PM. A minisztérium a részletekről titkolózott, de a K-Monitor kiperelte, hogy ki és mire kapott támogatást.

Az egyik támogatott cég vezetőjét Horváth Lászlót az köti össze a pénzügyminiszterrel, hogy Varga Mihály áron alul bérelt, majd megvásárolt tőle egy balatoni villát – tárta fel korábban az Átlátszó. Horváth az L. A. C. Zrt. tulajdonosa tiszteletbeli kazah konzul, vállalkozó, aki 2010 óta a Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadója a közép-ázsiai országokat érintő ügyekben, és 2013 óta tiszteletbeli külgazdasági tanácsosként is segíti a „keleti nyitást”. Varga Magyar Gazdaságért Díjjal tüntette ki 2019-ben Horváthot.

A fideszes oligarchaként számon tartott milliárdos szerteágazó cégbirodalmat épített, jó barátságot ápol Varga Mihállyal és Fazekas Sándorral is. Az ő érdekeltségébe tartozik többek között a Romkert, és Papcsák Ferenccel közösen két, városligeti étterem – olvasható a korrupcióellenes csoport blogján.

A kiperelt szerződésből az látszik, Horváth a kisújszállási varrodára úgy kapott 781 millió forint támogatást, hogy neki nem kell sokat mellé tennie. A támogatási intenzitás ugyanis 50 százalék (ennyit tesznek az adófizetők a magánberuházáshoz).

A cég hozzájárulása ezzel szemben 170 millió forint (10 százalék), a fennmaradó összeget bankhitel finanszírozza.

A fejlesztett helyszín bérelt, nem áll a cég tulajdonában, ott a L.A.C.-nak telephelye nincsen. A támogatás kérelemre történt, a LAC Holding 2021 nyarán fordult Varga Mihályékhoz, a szerződést 2021. december 22-23.-án írták alá.

A szerződésből kitakarták, hogy pontosan milyen varrodai termékeket fognak gyártani,de a kontraktus egészségügyi védőfelszereléseket is említ.

A helyszínen (Kuntex Kft. telephelye) megvalósuló beruházás kapcsán nem talált a K-Monitor semmilyen információt a sajtóban, és helyi szereplők sem hallottak róla, pedig a szerződést nem módosították, és a támogatási időszak már lezajlott. Arról sincs információjuk, hogy megvalósult-e az a 85 új munkahely, amit a beruházással a vállalkozó vállalt. Ha ez nem teljesül, a PM elállhat a támogatási szerződéstől.

A PM közlése szerint a támogatói döntést Miniszter úr egyedül hozza meg.

Mészáros ásványvízes cégének még több jutott

A másik kikért és megkapott támogatás Mészáros Lőrinc Vivienvíz Kft.-jéhez kötődik. A felcsúti üzletember egy 2021. december 23-án aláírt szerződés szerint 3,3 milliárd forint költségvetési támogatást kapott “csomagolóanyag üzletága versenyképességének növeléséhez”. A Vivienvíz Kft. 2015-től működik, a bicskei, azonos nevű, ám felszámolás alá került ásványvízgyártó infrastruktúráján hozta létre a céget felvásárló Mészáros. A cég a MÁV-tól és a Volántól is kapott megrendeléseket, hogy beinduljon az üzlet, sőt a palackozóüzem még külön autópályalehajtót is kapott. 2021 júliusától Karcagon is működik fióktelepe.

A szerződés szerint a támogatás szintén kérelemre, két hónapos “átfutással” érkezett Mészárosékhoz. Bicskén és (kisebb volumenben) Karcagon is fejlesztenek, összesen 9,3 milliárdért (itt tehát jelentősebb az önerő). Karcagon egy PET hulladék hasznosító üzem készül, ami – ha az állami szabályozás is kedvezően alakul – fontos szereplővé teheti Mészárosékat az átalakuló hulladéküzletben. A projektben a Vivienvíz nem tett igazán komoly munkahelyteremtési vállalásokat, így nehezen érthető, miért támogattott a PM milliárdokkal egy ilyen üzemet. Ráadásul hasonló támogatásokat általában a Szijjártó-féle Külügyminisztérium oszt, így a PM eseti, ötletszerű szerepvállalása sem tűnik indokolhatónak.

A két fejlesztést mindössze az köti össze, hogy mindkettő Varga Mihály szűkebb hátországában, Karcagon és környékén valósul meg.