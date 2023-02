A gazdaságos működtetést érintő intézkedésekről döntött a Magyar Posta

A racionalizálás, a modernizálás, a magas színvonalú szolgáltatás, valamint a gazdaságos működtetést alapjainak előteremtése érdekében három intézkedést hozott a Magyar Posta Zrt. új vezetése – közölték hétfőn. A közlemény szerint ezek a következők:

1. Új Postapartner Program kialakítása

A vállalat új partneri programot hirdet, amelynek keretében lehetőséget biztosít, hogy a posták működtetésében önkormányzatok, vállalkozások (például élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankfiókok) és egyéb partnerek még nagyobb számban vegyenek részt. A társaság a partnerek részére a felvételhez köthető tevékenységet (csekkfelvétel, levél-, csomagfelvétel elősegítése) kívánja partneri kezelésbe adni, a háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi.

Az új partneri modell keretében a meglévő vállalkozói vagy szolgáltatói tevékenység mellett végezhető a postai feladatellátás, így növelhető az ügyfélkör és az árbevétel, illetve ezzel is erősödik a vidék megtartó ereje – tették hozzá. Az új modell továbbá lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy a postai szolgáltatások továbbra is helyben, a korábbinál akár hosszabb nyitvatartási időben legyenek elérhetőek. Ennek köszönhetően egy helyen, gyorsan és hatékonyan vehető igénybe több szolgáltatás is – véli a Magyar Posta.

Megjegyezték, hogy nemzetközi viszonylatban számos országban hasonló formában működnek posták. Korábban már 19 Takarékbank fiók és 2 kistelepülési élelmiszerüzlet bevonásával tesztelték a partneri üzemeltetési formát, a Magyar Falu Program keretében megújuló kistelepülési üzletek közül pedig 220-ba integrálódik be postai szolgáltatás. A tapasztalatok szerint ez az üzemeltetési forma mind az ügyfelek, mind a partner vállalkozások számára hatékonyan és eredményesen működik.

2. Postai hálózat üzemeltetését érintő döntés

Az Európát sújtó szankciós energiaválság miatt az egyes országok és a vállalatok rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezettek be szerte a kontinensen, ez alól a Posta sem jelentett kivételt. A társaság október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerült. Az önkormányzatokkal folytatott intenzív tárgyalások értelmében abban az esetben, ha az érintett települések vállalták, hogy az adott posták üzemelésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, úgy megállapodás született a postahelyek további működtetéséről. Ennek eredményeképpen 32 településen összesen 45 posta szüneteltetését oldotta fel a Magyar Posta Zrt.

Tekintettel arra, hogy a háború és a szankciós energiaválság tartósan elhúzódik, a vállalat vezetése megvizsgálta a jelenleg szünetelő posták további működtetésének lehetőségeit. Az elmúlt években jelentősen megváltoztak az ügyfélszokások, egyre kevesebb levél és csekk feladása történik postahelyeken. Az eddigi tapasztalatok alapján ezért a meglévő, jelenleg is működő több mint 2200 szolgáltatóhely az ügyfélforgalmat megfelelően kezeli. Megállapították, hogy a Magyar Posta Zrt. a 2200 postahely fenntartásával továbbra is lényegesen túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, hiszen az előírtnál mintegy 600 postával több áll az ügyfelek rendelkezésére. Ez a postahelyi ellátottság nemzetközi szinten is kiemelkedő, miközben a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is jelentősek.

Mindezeket figyelembe véve a Magyar Posta Zrt. azt a döntést hozta, hogy nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő posták újranyitására.

3. Szerződés alapján történő üzemeltetés

A Magyar Posta Zrt. megújított feltételekkel továbbra is lehetőséget biztosít a posták szerződés alapján történő üzemeltetésére. Ebben az esetben a szerződő fél üzleti alapon díjat fizet, a társaság pedig – a szerződéses partnere által kért helyen – saját munkavállalójával és eszközeivel végzi a postai szolgáltatásokat.