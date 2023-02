Nem is tudunk róla, de rengeteg ingyenes szolgáltatás várja a bankszámlásokat

Január 31-ig postázták ki a bankok a tavalyi évről szóló banki díjkimutatásokat, melyekkel ügyfelenként önbevallották, hogy mennyi pénzt gomboltak le rólunk. Ennek nyomán a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, Gergely Péter cikkében bemutatja, mennyi ingyenes szolgáltatás minket, bankszámla-tulajdonosokat Magyarországon.

Mi az a díjkimutatás?

Ahány ház, annyi szokás, vagyis ahány bank, annyiféleképpen hívja ugyanazt a költséget. Így ember legyen a talpán, aki megkülönbözteti a havi számlavezetési díj, havi zárási díj vagy havi számlakivonat díja fogalmakat, pedig ugyanazt jelentik. Ahogy a tartós, állandó vagy rendszeres átutalás díja is pontosan ugyanaz, csak épp bankonként másképp hívják. Az Európai Unió nemrég megelégelte ezt, és egy rendeletben arra kényszerítette a tagországokat, hogy a bankokat kötelezzék egységes díjkimutatások elkészítésére a lakossági ügyfeleik felé. Magyarországon egy 2018-as kormányrendelet szabja meg a bankok ezzel kapcsolatos feladatait és a díjkimutatás formáját.

A díjkimutatásban táblázatos elrendezésben összesítik a bankok az előző naptári év összes bankköltségét az alábbi csoportosításokban:

általános számlaszolgáltatások,

fizetések,

kártyák és készpénz,

folyószámlahitel és kapcsolódó szolgáltatások,

egyéb szolgáltatások.

Ezek között lehetnek igen meglepő költségek is. Például egy-egy néhány százezer forintos átutalás költsége önmagában is elérheti a több mint ezer forintot, így könnyen elképzelhetjük, hogy ennek ismétlődése milyen tetemes költségekkel járhat. Ugyanígy, a készpénzfelvétel, mint egy másik gyakori funkció sem egy olcsó tranzakció manapság. Egy havi fizetésnyi pénz kivétele is több ezer forintos költséggel járhat, csak önmagában a pénzügyi tranzakciós illeték miatt.

A csoportos beszedések, azaz a háztartási számláink automatikus bankszámlás kiegyenlítései is összességében elérhetik a több ezres költséget egy évben.

Sokan nem is tudják, hogy díjkimutatásuk van

A díjkimutatásokat papír alapon küldik ki a bankok, de azoknak, akik elektronikus számlakivonatot kapnak, csak egy hivatkozás, vagy egy PAD (Payment Account Directive, a fizetésiszámla-irányelv angol megfelelőjének rövidítése) kifejezés utal arra, hogy a díjkimutatás elérhető az internetbankban. Összeszedtük, melyik bank internetbankjában hol lehet rábukkanni erre a kimutatásra.

Igazából évente mindössze néhány perc is elegendő a bankköltségeink áttekintésére, és további néhány perc, hogy kiválasszunk egy ugyanilyen szolgáltatásokat nyújtó, de sokkal olcsóbb bankszámlát, ha a jelenlegivel elégedetlenek vagyunk. Ma már nagyon egyszerű bankszámlát, sőt bankot váltani, külön leegyszerűsített folyamat támogatja ezt, melynek keretében elég csak a kiválasztott új bankba bemenni. Először bankon belül érdemes számlát váltani, de ha ez nem hozna kézzel fogható eredményt, akkor a bankok közötti váltással is meg lehet próbálkozni. Ebben sokat segíthetnek azok az összehasonlító bankszámla-kalkulátorok, melyek elérhetőek a neten. Ezekbe beütve a számlahasználati szokásokat máris kilistázhatóak az olcsóbb szolgáltatást nyújtó bankok.

Többszörös arány is lehet a legolcsóbb és a legdrágább bankszámlák díjai között, a különbségek pedig az évi több tízezer forintot is elérhetik.

A lista elején szoktak végezni azok a bankok, melyek tudatosan nem üzemeltetnek nagy fiókhálózatot.

Ők helyette a digitális bankszolgáltatásokat helyezik előtérbe, amelyeket tartósan sokkal olcsóbban üzemeltetnek, mint a bankfiókokban gazdag társaik. Ilyen például Magyarországon a Gránit Bank vagy a MagNet Bank.

A hagyományos bankok bevezetési kedvezményei néhány esetben megtévesztőek lehetnek, mivel ezek az első évet követően általában megszűnnek.

Ilyen esetekben célszerű a második évtől érvényes költségek alapján dönteni.

Nem biztos azonban, hogy az ügyfelek valóban át is nézik az éves díjkimutatásokat, számlaváltó tettekre pedig egészen biztosan csak keveseket ösztönöznek ezek az összesítések. Sokan nem is tudják, hogy mennyi ingyenes szolgáltatás vár rájuk.

Ingyenes bankszámla-szolgáltatások

A diák- és speciális- vagy prémium bankszámlákon túl is közel 30 olyan bankszámla található Magyarországon, amelynek havi számlavezetési díja feltétel nélkül, vagy valamilyen – általában jövedelmi feltétellel – ingyenes. Közülük feltétel nélkül ingyenes 16 bankszámla, további kettőnél pedig elég az ingyenességhez a minimálbér átutalása.

Akik sokallják az átutalási költségeket – és vélhetően nem kevesen vannak ilyenek – azok 14 olyan bankszámla közül választhatnak, amelyeknél legalább a 20 ezer forint alatti átutalások ingyenesek. Az összeghatárnak az a magyarázata, hogy a pénzügyi tranzakciós illetéket nem kéri el az állam a bankoktól a tranzakció első 20 ezer forintjára, így aztán a bankok is úgy vannak vele, hogy akkor már a banki díjat sem kérik el. Más bankoknál egy bizonyos havi darabszámig vagy összeghatárig díjmentes az átutalás. Teljesen ingyenesen lehet átutalni darabszámokra és összeglimitekre vonatkozó korlátok nélkül az UniCredit Bank Mobil Aktív Plusz számlacsomagjában és a Gránit Bank két számlacsomagjában, a Bajnok Pluszban és a Digitális Pluszban. Ezeknél még pénzügyi tranzakciós illetéket sem kell fizetni az átutalások után, de a teljes ingyenesség az UniCreditnél csak a mobilapplikáción át küldött átutalásokra érvényes.

A csoportos beszedések 13 bankszámla esetében korlátlanul ingyenesek, további egynél csak tranzakciónként 20 ezer forintig, míg egy további másiknál havi 400 ezer forintig ingyenesek.

A bankkártyás vásárlás – két Raiffeisen bankszámla kivételével – minden bank minden bankszámlájánál korlátlanul ingyenes, beleértve a Raiffeisen Bank többi bankszámláját is. A bankkártyás vásárlással már csak azért is érdemes élni, mert mindenhol fizethetünk vele, ahol online pénztárgép üzemel, így a készpénzre már elég kevés helyen van csak szükség. Továbbá egyre több kereskedelmi weboldalon vagy futárnál is lehet bankkártyával fizetni az internetes vásárlásokat itthon és külföldön.

Akiknél a készpénzfelvétel költsége magas a díjkimutatásban, azok – ha eddig még nem tették – vegyék igénybe a törvény által biztosított havi 2 darab ingyenes készpénzfelvételt bármely magyarországi ATM-ből. Ez összesen havi 150 000 forintig teljesen ingyenes, még a pénzügyi tranzakciós illetéket sem kell kifizetni utána. Viszont nem automatikus, kérni kell a banktól, és egy ügyfélnek egyszerre csak egy bankszámláján lehet beállítani ilyen kedvezményt. A törvényi ingyenes készpénzfelvételen túl pedig – ahol csak lehetséges – igyekezzünk inkább bankkártyával vásárolni a készpénzes fizetés helyett. A bankok ugyanis – a prémium szolgáltatásokon kívül – nemigen adnak több ingyenes készpénzfelvételt, mint amit a törvény biztosít. Egyedül az UniCredit Bank Ikon Plusz számlacsomagja kivétel, ahol a bank saját ATM-jeiből havi 4 ingyenes készpénzfelvétel is igénybe vehető.

16 bankszámlánál találtunk az első évben ingyenes éves díjú bankkártyát. Ezek között vannak akciós vagy határidős ajánlatok is, így minél gyorsabban érdemes élni velük. Olyan felnőtt számlacsomag viszont sajnos már nem létezik, ahol a bankkártya nemcsak az első évben, hanem minden évben ingyenes. Diákszámláknál több ilyen is van, de ezek sokszor legfeljebb 26 éves életkorig tarthatóak meg.