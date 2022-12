Helye van a nőknek a felsővezetésben

A Henkel magyarországi leányvállalata jó példa arra, hogy a nőknek helye van a cégek felsővezetésében. Közülük hárman meséltek nekünk tapasztalataikról, tanácsaikról.

Három nő, Dr. Fábián Ágnes, Szak Zsuzsanna, Nada Loukil – az a közös bennük, hogy mindhárman kulcspozíciót töltenek be a magyarországi Henkelnél. Dr. Fábián Ágnes már 26 éve dolgozik a vállalatnál, jelenleg ő az ügyvezető igazgató, Szak Zsuzsanna januártól az összevont kozmetikai és a mosó- és tisztítószer üzletágat vezeti, Nada Loukil pedig júniusban vette át a Henkel két magyarországi gyára egyikének, a körösladányinak az irányítását. Őket kérdeztük arról, milyen tapasztalataik vannak, hogyan tudnak érvényesülni nőként, mit tanácsolnak másoknak.

Dr. Fábián Ágnes egy korábbi interjújában kifejtette, hogy sem az előítéleteknek, sem a kvótáknak nincs helye a munka világában, amit úgy ért, hogy a

munka világában egyedül a teljesítménynek van szerepe és annak, hogy ez fenntartható legyen. De hogy ezt nő vagy férfi, magyar vagy külföldi éri el, semmiképp nem számít.

Ennek ellenére úgy érzi, hogy szembesült karrierje során előítéletekkel, egy nőnek szerinte sokkal hosszabb utat kell bejárnia ahhoz, hogy felsővezetői pozícióba kerüljön. „Talán nehezebben hiszik el a látottakat, az eredményt, talán több fenntartás és kérdés merül fel a teljesítmény láttán. A másik ok, hogy ha egy nő gyereket vállal, akkor óhatatlanul is kiesik néhány évre a munkából, ami belassítja a karrierutat.”

Nada Loukil a szakmájuk speciális voltát is megemlíti, mint ami megnehezíti, hogy nők komolyabb pozíciót kapjanak.

A múltban az ellátási lánc menedzsment a kékgallérosok közül nőtte ki magát, és emiatt a legtöbb vezetői pozíciót betöltő személyt az üzemből léptették elő. A legtöbb pozíciót jellemzően férfiak töltötték be.

Kiemelte ő is, hogy a családos lét külön kihívást jelent. Nála még inkább, hiszen már családosan döntötte el férjével, hogy Tunéziából, egy ottani henkeles pozícióból helyezik át életüket Magyarországra, és költöznek ide.

A kétgyermekes Dr. Fábián Ágnes hasonlóan gondolkodik: „egyedül nem megy”, mondja, a családi segítség biztos háttérországot teremt neki. De a munkatársai is, és ezért tud több fronton is helyt állni. Még egy dolgot megemlít, ami egyáltalán nem mellékes: szereti, amit csinál, és ez is komoly energiával látja el.

Mindezek mellett számos olyan aspektus van, amiben a nők jobban teljesíthetnek vezetőként, mesélik. Szak Zsuzsanna szerint „a kollégák közti rezgéseket egy nő hamarabb megérzi, empatikusabb és finomabban tudja terelgetni a csapatot és hozzájárulni a csapatkohézióhoz”, másrészt a strukturáltabb feladatmegoldás is a nők előnyére válik. Nada Loukil azt mondja, tanulmányok is arra világítanak rá, hogy a nők együttműködőbbek, máshogy kezelik a problémákat, más stílusú a témamenedzselésük is.

Dr. Fábián Ágnes szerint a nőkben több a csapatjátékos attitűd. „Sokkal több időt adunk mások meghallgatására és segítésére, ez is a női karakter sajátossága. Ez azonban nem jelent gyengeséget, sőt! Rólam jól tudják a kollégáim, hogy nagyon is magasak az elvárásaim.” A tiszteletet és a pozíciót máshogy éri el, mint férfi kollégái, magyarázza a Henkel ügyvezetője.

Szak Zsuzsannának éppen most változik meg a munkaköre, bár már egy fél éve az átalakításon fáradozik. A korábban említett előnyök éppen jókor jönnek neki, mert ebben, mint mondja, a humán kihívások eddig talán nagyobbak is voltak a szakmaiaknál: csapatot kell építenie. A kezei alatt olyanoknak kell együtt dolgoznia, akik eddig szinte alig ismerték egymást, mostantól viszont „jól és összhangban kell együttműködniük”, illetve neki is minél jobban meg kell ismernie a kollégáit, mármint azokat, akikkel eddig nem dolgozott együtt.

Tudom, hogy nem csak a női mivoltomnak köszönhetem ezt a pozíciót, ugyanakkor azt is, hogy a női mivoltomnak szerepe van és lesz abban, hogy a csapat hogyan épül és erősödik a továbbiakban

– mondta a két korábbi üzletágat egyként összefogó Szak Zsuzsanna.

Ahogy Nada Loukilnek is nagy kihívást jelent mostani munkája. Megkérdeztük tőle, mit jelent pontosan egy gyár irányítása, amire így felelt: „Egy gyárat vezetni azt jelenti, hogy folyamatosan részt veszek mindenben és elérhető vagyok, támogatom a csapatom, amikor szükség van rá. Az én feladatom az, hogy irányítsak, példát mutassak a növekedés és a folyamatos fejlődés gondolkodásmódjáról, és továbbra is bátorítsam a csapatom, hogy ambiciózus célokat érjen el, és jelentős eredményeket hozzon az üzem.” Mondhatjuk – tesszük ezt már mi hozzá – nem kis feladatról van szó.

Mit tanácsolnának?

Három sikeres nővel beszélgetünk, akikről persze mindenki szeretné tudni, mi a titkuk. Szak Zsuzsanna az előző témához csatolva azt mondja, ő nem szívesen oszt tanácsokat általánosságban, mert mindenkinek más az életútja, de ha hozzá fordul a következő generáció, szívesen megosztja velük tapasztalatait, és mernek is hozzá fordulni, „bevonnak, ha egy karrierút választás előtt állnak”.

Dr. Fábián Ágnes legfontosabb tapasztalata, amit a karrierjében megélt, hogy nem szabad senkit sem arra kényszeríteni, hogy válasszon az anyaság és a karrier között.

Nem is kérdés, hogy mindkettő egyformán fontos. Ha valaki az anyaságtól érzi magát teljesnek, de a munkájában is szeretne sikert elérni, el kell hinnie, hogy igenis menni fog. És aki kételkedik ebben, azt el kell utasítani.

Ő is kiemeli, hogy ne féljen senki sem tanácsot kérni, „sőt, merjünk kérdezni, feltételeket megfogalmazni, merjük saját magunkat előtérbe helyezni, amikor úgy érezzük, hogy ez épp minket illet”. Szerinte ugyanis a nők gyakran hajlamosak magukat háttérbe helyezni, de erről úgy véli, nem jó megoldás.

Néha bizony elő kell venni a domináns oldalunkat.

A 35 éve Kelet-Európában elsőként Magyarországon megjelenő Henkelnek, illetve a vállalat magatartásának is van szerepe abban, hogy alanyaink elérhettek a mostani pozíciójukba. Dr. Fábián Ágnes azt emeli ki, hogy munkatársaik megkapják azt a lehetőséget, amivel élhetnek. „Nincs gúzsbakötés, nagy a játéktér, ahol tanulhatok, kipróbálhatom magam új területen, akár nemzetközileg is.”

Ezen a véleményen van az üzletág vezető Szak Zsuzsanna is, aki érvényesülését a vállalatnál annak tudja be, hogy nagyfokú önállóságot kap. Már csak abból a szempontból is kijelentheti ezt, hogy van összehasonlítási alapja, dolgozott más cégnél ugyanúgy, mint a Henkel bécsi csapatánál, ahol 21 országért volt felelős a hajápolás és hajformázás kategóriákban. Vagyis multikulturális környezetben is otthonos. „Amikor középvezetői pozícióban voltam a közép- és kelet-európai régióban, akkor is így éreztem, de mikor most felsővezetői pozícióban hazakerültem Magyarországra, akkor is ezt tapasztaltam”.