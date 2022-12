Virsliket és pezsgőket is vizsgált a Nébih

Virsliket és pezsgőket is vizsgált a Nébih

December 5-18. között rendelte el a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára – közölte szerdán az Agrárminisztérium. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek szakemberei által lefolytatott ellenőrzéssorozat fókuszában a higiéniai szabályok betartása és az élelmiszerek eredetének nyomonkövethetősége állt. A Nébih laboratóriumaiban kiemelten vizsgálták a szezonálisan népszerű terméket is: fűszerek, nyers/félkész tészták, bio déligyümölcsök, alkoholos italok és virslik kerültek „mikroszkóp alá”.

A közlemény szerint az akció idején országosan összesen 1824 ellenőrzésre került sor. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök 15 alkalommal figyelmeztetést, 160 esetben pedig – összesen 12,2 millió Ft értékben – bírságot szabtak ki. 14 élelmiszerelőállító és -forgalmazó létesítmény tevékenységét kellett korlátozni. Leggyakrabban higiéniai hiányosságokat tapasztaltak az ellenőrök (előfordulási aránya 6,4 százalék, 116 eset), melyek főleg vendéglátóegységekben fordultak elő (62 esetben) – ismertette az államtitkár.

Az ellenőrök összesen 6 531 hazai és külföldi élelmiszer tételt is ellenőriztek. A vizsgált termékek 4,8 százalékát, 310 tételt kellett kivonni a forgalomból, országosan 51,6 tonna mennyiségben, elsősorban a nyomon követés hiánya miatt (előfordulási arány 3,0 százalék, 197 tétel). Nobilis Márton kiemelte: a tavalyinál arányaiban többször kellett lejárt termékek miatt intézkedniük a szakembereknek, ugyanakkor kevesebb volt a jelölési hibás tétel.

Az újévhez kötődő termékek közül a Nébih kiemelten vizsgálta az alkoholos italokat, valamint a virsliket. Előbbi termékkörből 18 pezsgő, gyöngyözőbor, forralt bor alapanyag, keserűlikőr és pálinka laboratóriumi vizsgálata és érzékszervi bírálata történt meg és mindegyik termék megfelelőnek bizonyult. A szezonálisan működő vendéglátóhelyeken, karácsonyi vásárokban elvégzett 62, a vizezések kimutatására szolgáló gyorsteszt alapján sem tapasztaltak problémát a szakemberek.

A virsli termékeket laboratóriumban, továbbá azok forgalmazási körülményeit logisztikai raktárakban, üzletekben és webáruházakban is ellenőrizte a Nébih. Ezen vizsgálatok összefoglalásaként Nobilis Márton kiemelte, a raktárakban, hűtőkamrákban ugyan előfordult olykor zsúfoltság, rendezetlenség, de jelentős problémát nem tapasztaltak az ellenőrök. Két webáruház üzemeltetőjével szemben azonban eljárást kellett indítani, mert félrevezető módon a virslik között szerepeltették azokat a termékeket is, amelyek nem felelnek meg a Magyar Élelmiszerkönyv e termékköre vonatkozó feltételeinek. Ezen felületeken a jogszerű és korrekt tájékoztatás azért is kiemelten fontos, mert online vásárláskor kizárólag a honlapon szereplő adatok alapján tud döntést hozni a fogyasztó – hangsúlyozta az államtitkár.

A téli élelmiszerlánc-ellenőrzések részletes összefoglalója letölthető a Nébih honlapjáról.