Felszámolás alá került az egyik legismertebb hazai bort gyártó cég

Az Ital Magyarország Kft. csődje után egy újabb Bognár-cég került a szakadék szélére.

Az Ital Magyarország Kft. (IMO) csődje után a Lovassy Bor és a Bognár Pincészet borait gyártó Bognár-Vin Kft. is felszámolás alá került a hét elején – tudta meg a 24.hu.

A fejlemény annyiban nem meglepő, hogy boros körökben már hallani lehetett a cég problémáiról, és fizetési gondokra utalt az is, hogy a Bognár-Vin Kft.-re az Opten cégadatai szerint az idén már ötször rendeltek el végrehajtást, igaz, eddig mindannyiszor törölték azt. A mérlegbeszámoló alapján viszont nem ment olyan rosszul tavaly a cégnek, ha nem is jelentős plusszal, de pozitív mérleggel zárták 2021-et: bő 1,7 milliárd forint árbevételt és 22 millió forint adózott nyereséget mutattak ki.

A Lovassy és a Bognár Pincészet különböző okok miatt érdekes. Az előbbi azért, mert az alsó kategóriás borok között nagyon népszerűek a termékei. Egy forrásunk úgy fogalmazott:

a Covid alatt ment igazán a Bognár-Vin Kft.-nek, akkor fajtánként heti sokezer palackot szállítottak a szupermarketekbe.

A cégben a legnagyobb üzletrésze Bognár Gábornak van, a fiai, Attila és Csaba egyaránt 25,7 százalékos tulajdonosok a cégben. Bognár Gábornak van még egy fia, Bognár Gábor Andor, az ő vezetésével dőlt be nemrég az Ital Magyarország Kft. – a családi összefonódásokra még visszatérünk.

A Lovassy Borral ellentétben a Bognár Pincészet nem az ismertsége miatt érdekes, inkább azért, mert mindössze három éve adták át a Bognár Pincészet villányi borászatát, a Villányi Borok Házát. Ez a Bognár-borászat központja, itt történik a leszüretelt szőlő fogadása, préselése, szűrése, tárolása, feldolgozása, majd elszállítása. A beruházás teljes összege 405 millió forint volt, ebből a Villányi Borok Háza számára 195 millió forint támogatást nyújtott a kormány, de uniós pénz is ment a felújításra.

A Villányi Borok Házának 2022 februárjáig a Bognár Gábor Andor nevéhez fűződő Wem-Gamma Kft. volt a tulajdonosa, ezt követően a Time For Trade Zrt. vette át a céget. Ettől azonban nem feltétlenül került távolabb Bognáréktól, mivel a vállalkozás új tulajdonosa, Tóth Attila előzőleg az Ital Magyarország cégvezetője volt.

A Bognár-Vin Kft. tulajdonosait a Lovassy Boron és egyéb cégeiken keresztül is próbáltuk elérni, de nem jártunk sikerrel, így az egyelőre nem derült ki, hogy mi lesz a szóban forgó borokkal, eltűnnek-e a termékeik a nagy élelmiszerláncok polcairól, és persze az is nagy kérdés, hogy mi lesz a cég több tucat dolgozójával. A Villányi Borok Házának is írtunk, ha sikerül felvenni a kapcsolatot Tóth Attilával, akkor beszámolunk a fejleményekről. A Bognár Pincészet weboldala egyébként – hasonlóan a Bognár-Vin oldalához – nem elérhető.

A tavaly év végi állapotot tükröző mérlegéből úgy látszik, a hitelezőknek ezúttal több juthat, mint az IMO esetében, a Bognár-Vin legalábbis több mint 2 milliárd forint értékben tart nyilván ingatlanokat, gépeket és berendezéseket. Igaz, vaskos a tartozás is, a kötelezettségállomány összesen 3 milliárd forint körül volt tavaly év végén, ezen belül a Citibanknak durván 1,5 milliárd forinttal tartozik.

Kapcsolódó Még rosszabb egyezséget ajánlott a borászoknak, elrendelték az Ital Magyarország Kft. felszámolását Több tucat borásznak éghet el a pénze az italkereskedő bedőlésével. Összesen közel másfél milliárd forint a tartozás.

Az Ital Magyarország csődjével már több cikkben foglalkoztunk, ez a cég összesen közel másfél milliárd forinttal tartozik különböző vállalkozásoknak, köztük a legismertebb hazai borászatoknak. Az egyik legnagyobb magyar italforgalmazóval kapcsolatos írásainkban gyakran előkerült a Bognár-Vin Kft. neve is. Az akasztói családi céget 1995-ben alapították, attól fogva egyik ügyvezetője Bognár Gábor Andor volt, de tavaly szeptemberben hirtelen megszűnt a megbízása. A Bognár család a dolgozók felé azt kommunikálta, hogy Bognár Gábor Andor és a többi testvér között a viszony már régóta megromlott, ezért nem dolgoznak együtt.

Csakhogy megírtuk, hogy miközben az Ital Magyarország – amelynek tehát Bognár Gábor Andor volt a tulajdonos-ügyvezetője – akadozott a fizetéssel, a családi cég, a Bognár-Vin Kft. már tavaly novemberben megkeresett több pincészetet, hogy tovább vinné a borforgalmazását. Még szerződéstervezetet is küldött a borászok egy részének. Ilyen alapon pendítették meg a lapunknak korábban nyilatkozó borászok, hogy nem egyszerű fizetési problémáról lehetett szó az IMO-nál, pénzkimenekítést, sőt csalárd csőd gyanúját is felvetették, korábbi cikkünk alapján egy borász büntetőfeljelentést is tett csődbűntett gyanújával. A Bognár-Vin Kft. ugyanakkor azt állította, hogy az Ital Magyarország csődeljárása őket is rosszul érinti.