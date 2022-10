Újabb csapás érheti a vendéglátást egy új kötelezettség miatt

Alig több mint két hónapja maradt a hazai vendéglátóhelyeknek, hogy ahol még hiányzik, beszerezzék a szükséges eszközöket, melyek segítségével csatlakoznak az NTAK rendszeréhez és valós időben tudnak adatokat szolgáltatni a forgalomról. Miközben az ágazat a túlélésért küzd a szükséges szoftver és hardver költsége a pár százezer forinttól a két-három millió forintig van jelenleg a piacon, a bevezetés pedig rendkívül munkaigényes feladat – írja a Pénzcentrum.hu.

2023. január 1-től indul a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége a Nemzeti Turisztikai Adaszolgáltató Központ felé. A kezdetek azonban nem zökkenőmentesek: szektor a zord külső körülmények miatt egyszer már kapott haladékot, 2022. július 1.-i határidőt tolták el fél évvel – emlékeztetnek a portálon.

A szakmai szervezetek hiába szeretnének újabb módosítást, nagyon úgy fest, az ügynökség most már nem enged. Az új rendszer bevezetése költséges és rendkívül munkaigényes feladat, hiszen minden adatot fel kell vinni és be kell tanítani a munkavállalókat a rendszer használatára. Több százezer, de akár milliós tétel is lehet a szükséges szoftver és eszközpark beszerzése. Ahol még nem használnak éttermi szoftvereket, ott az alkalmazás miatt vagy vészesen lelassulhat a kiszolgálás, vagy fel kell venni még egy embert, ami jelen körülmények között szinte lehetetlen.

A Turisztikai Ügynökség honlapja szerint a szálláshelyek NTAK-csatlakozása után a rendszer bővítése azért kiemelten fontos, mert az adatszolgáltatásnak köszönhetően a teljes szektor forgalmi statisztikai adatairól valós kép áll így a rendelkezésükre. A naponta érkező statisztikai adatok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a turisztikai marketingaktivitások tervezéséhez, az ágazatot érintő döntések előkészítéséhez. Az időzítés azonban talán még rosszabb is, mint a nyár lett volna.