Még semmi, ami most van: durva bezárási hullám jöhet januártól

Nincs azaz agyafúrt üzleti modell, amellyel egy tízszeres gázáremelkedést ki lehet küszöbölni - mondta a növekedés.hu-nak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének az elnöke.

A szakember szerint a mostani válság egy merőben más krízis, mint amit a koronavírus-járvány idején éltünk meg. A Covid alatt ugyan nyolc hónapig az éttermeknek zárva kellett tartaniuk, viszont a gazdaság ettől még tudott pörögni. Ahogy feloldódtak a korlátozások az emberek vissza is tértek a vendéglátóhelyekre.

Most viszont egy olyan válság közeledik, amelynél úgy fog csökkenni a vásárlóerő, hogy közben az alapanyagárak is emelkednek – idézi a portál az elnököt.

Egyelőre a magyarok zsebében még van pénz. Jelenleg érdemi visszaesésre nem került sor. Most még a turizmus is viszonylag élénk, a nyugat-európaiak viszont a gyenge forint miatt szívesen jönnek hozzánk. De meglehet, hogy fordulni fog a kocka és épp azok az éttermek járnak rosszabbul, akik a magyar vendégkörre alapoztak.

A cukrászatok, a pékségek és a sütödék különösen nagy bajban vannak. Náluk már van, hogy a költségek 30 százalékát az energiakiadások teszik ki. Sokaknak a költségei olyan nagyok, hogy azt már nem tudják áthárítani a vendégekre.

Kovács László szerint egészen biztosan egy bezárási hullám küszöbén állunk. A vendéglátóhelyek valószínűleg januártól fognak nagy számban bezárni. Ezt az esztendőt a túlnyomó többség még végig akarja csinálni, már csak azért is, mert a karácsonyi időszaktól még komoly bevételt remélnek a vendéglátósok. Sokan az év végi forgalomból akarnak tartalékot képezni. Január-februárban viszont eleve mindig visszaesik a kereslet.

Ezért jó pár étterem valószínűleg úgy fog dönteni, hogy ezúttal nem két hétre, hanem inkább két-három hónapra húzza le a rolót.

Hisz minek fűtsék a téli időszakban az egységüket, amikor egyébként is alig jön be valaki? Helyette elég áprilisban kinyitni, amikor már a fűtési számlák is alacsonyabbak.

Az ipartestületi elnök úgy látja: ahhoz, hogy az ágazat életben maradjon feltétlenül szükség van állami segítségre.