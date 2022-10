Dráguló rezsivel és gyengülő kereslettel küszködnek a wellness-szállodák, ha éppen nem zártak már be

A fürdő nem dobja be a törülközőt, de van olyan szálloda, amelyik már nem bírja tovább Zalakaroson

Sorra zárnak be a wellness-szállodák, mivel nem tudják kigazdálkodni a drasztikusan elszálló rezsiárakat. Budapesten és a vidéki nagyobb hoteleknél még tűrhető a helyzet, ám a kisebb szálláshelyek már lélegeztetőgépen vannak, és erősen kérdéses a talpra állásuk – mondta az Indexnek Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Egy 100-150 szobás vidéki wellness-szálloda energiaköltsége eddig árbevétel-arányosan 7 százalék volt, ez most minimum 25 százalékra emelkedik azonos vendégforgalom mellett – mondta a portálnak az MSZÉSZ elnöke. Ráadásul a forgalom csökkenésével is kalkulálni kell, mivel az energiaárak emelkedése, valamint az infláció a lakosság megélhetését is megnehezíti, akik a bevételeikből kevesebbet tudnak wellness-pihenésre fordítani. Szintén a kiadási oldalt terheli az átlagban 35-40 százalékos bérköltség.

Baldauf Csaba a saját maga által vezetett alsópáhoki Kolping Hotelt hozta fel példaként, amelynek költségeit kizárólag a gáz árának drasztikus emelkedése 200 millió forinttal emelte meg tavaly október óta. Számításaik szerint a gáz és az áram árának emelkedése azonos működési feltételek mellett éves szinten több mint 550 millió forintos pluszköltséget jelent számukra. Ezt lehetetlen kitermelni.

Abba is beavatott, hogy idén 10-30 százalékkal emelkedtek az árak a wellness-szállodákban. Hozzátette, ahhoz, hogy esély legyen a túlélésre, még legalább 30 százalékos áremelésre lenne szükség, ezt azonban nem bírja el a piac, mivel már most is tapasztalható visszaesés a keresletben.

Számos wellness-szálloda jövője függhet attól, hogy milyen gáz- és villamosenergia-szerződést tudnak kötni a jövő évre vonatkozóan. A szakember szerint kormányzati segítség nélkül a szektornak tömeges bezárásokkal kell szembenéznie. A tárgyalások már megkezdődtek, Baldauf Csaba azonban egyelőre nem tudott konkrétumokról beszámolni.