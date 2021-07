A befektetők már keresik az eladó hoteleket, de Budapest nincs jó helyzetben

Nagyobb a baj a magyar hotelpiacon, mint 6-8 hónappal ezelőtt gondolták. A teljes felépülést már nem 2023-ra, hanem 2024-2025-re teszi a legtöbb szakember – írta az Mfor.hu. Nagyon sok múlik azon, hogy lesz-e újabb vírushullám és az milyen mértékű és lefutású lesz. A nemzetközi szabadidős és üzleti turizmusnak jobban kitett Budapest (akárcsak Bécs vagy Prága) sokkal nehezebben küzdheti ki magát a válságból, mint a vidéki hotelek és resortok, illetve azok a városok, ahol van komoly belföldi kereslet. Utóbbi kettőnél magas a hazai és a helyi kereslet aránya és ha nem lesznek újabb belső korlátozások, ezek könnyebben ledolgozhatják veszteségeiket.

A nagyot eső európai piacokon már elindultak egyébként a hotelvásárlási tranzakciók. A nemzetközi és helyi befektetők egyre több olasz, spanyol, francia város, és természetesen a mediterrán térség hoteljeit vásárolják. Mivel Budapestnél a kockázat és a hozam aránya nem megfelelő a magyar fővárost korábban is célzó nemzetközi befektetőknek, ezért most inkább a nyugat-európai nagyvárosok felé fordultak, például szívesebben szállnak be nyugat-európai fővárosok, úgynevezett „gateway city” szállodáiba, barcelonai, amszterdami hotelekbe vagy nagyobb német városok szállodáiba, ezeknek a piacoknak a visszarendeződését gyorsabb lefutásúra teszik.