Fülöp-szigeteki vendégmunkásokkal töltik fel a rezsiválság miatt bezárt hotelt Szombathelyen

Október végén érkeznek az első vendégmunkások a Fülöp-szigetekről a Szombathelyen a rezsiválság miatt bezárt elegáns hotelbe – derül ki a Nyugat.hu regionális hírportál cikkéből. Marai Zoltán, az iSi Automotive Hungary Kft. ügyvezetője a lap kérdésre elismerte, hogy hozzájuk érkezik körülbelül száz munkavállaló a Fülöp-szigetekről, és ők lesznek elszállásolva az említett épületben.

Csonka Tamás, a szombathelyi Park Hotel Pelikán tulajdonosa és ügyvezetője múlt pénteken jelentette be egy sajtóközleményben, hogy huszonegy év után bezárják a szállodát, és az épületet bérbe adják egy országosan több létesítményt működtető cégnek, amely vendégmunkásokat kíván elszállásolni az épületben. Ezt a tulajdonos részben a megnövekedett rezsiköltségekkel, részben pályázati kudarcokkal magyarázta.

[E]lfogadtunk egy, az épület bérlésére vonatkozó 2+2 évre szóló ajánlatot, melynek keretében egy országosan több létesítményt üzemeltető cég vendégmunkásokat fog itt elszállásolni. 2 (illetve 4) év után, amennyiben üzletileg indokolt és vállalható, megkezdődhet az épület felújítása és újra szállodává alakítása. A funkcióváltás közvetlenül 6 munkahelyet érint, dolgozóinknak igyekszünk a cégcsoporton belül, vagy partnereinknél további lehetőséget adni

– írta még pénteki közleményben a szállodatulajdonos. Szerinte a közeljövőben várható rendkívül magas energiaköltségek miatt az üzemeltetés amúgy is gazdaságtalan lenne. Noha az épület belsőépítészeti felújításának tervei már elkészültek, ebbe nem lenne éssszerű most belevágni – tette hozzá. Közlése szerint erre a bérleti szerződés letelte után nyílik majd lehetőség.

Az épületet bérbevevő, multinacionális hátterű iSi Automotive a BMW, a Volkswagen és Mercedes cégcsoportoknak gyárt légzsákokat, és tavaly év végére elvileg már 800 embernek adtak munkát. A lap azt írja, hogy a fülöp-szigeteki munkaerőre többek között azért esett a választás, mert cégcsoporton belül már alkalmaznak onnan érkező munkavállalókat, és jó tapasztalatok vannak velük kapcsolatban.

Arról idén májusban írtunk, hogy a kormány egy salátatörvénybe csomagolva módosította a szabályozást úgy, hogy azzal lehetővé tegyék, hogy a harmadik országbeli állampolgárok minősített munkaerő-kölcsönzőkön keresztül könnyített úton érkezhessenek Magyarországra, és akár munkavállalási engedély nélkül is dolgozhassanak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már a koronavírus-járvány első hullámának lecsengésekor is a munkaerő-kölcsönző cégekben látta a gazdaság újraindításának kulcsát. Két éve stratégiai megállapodást is kötött a kormány nevében a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Prohumán Kft.-vel. Tavaly nyár elején pedig bejelentette: lehetővé teszik, hogy nem szomszédos, harmadik országbeli munkavállalók átmeneti időre Magyarországra jöjjenek munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is. Ehhez szeptembertől minősített munkaerő-kölcsönzőket jelöltek ki: a titulust azóta 13 cég nyerte el.